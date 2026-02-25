Modi’den İsrail’e açık destek: Bugün de yarın da yanınızdayız

İki günlük resmi ziyaret kapsamında İsrail’e giden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Knesset Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Tel Aviv yönetimine güçlü destek mesajları verdi. Konuşmasını “Yaşa İsrail halkı” sözleriyle tamamlayan Modi, Hindistan’ın bugün olduğu gibi gelecekte de İsrail’in yanında yer alacağını ifade etti.

Modi ‘den“Acınızı paylaşıyoruz” mesajı

Modi, İsrail’in yaşadığı acıları paylaştıklarını belirterek, “Hindistan, şu anda ve gelecekte de İsrail’in yanında tam bir inançla durmaktadır.” dedi. Hindistan’ın Abraham Anlaşmalarını desteklediğini kaydeden Modi, bölgesel barış ve istikrar için iş birliğini sürdüreceklerini savundu.

IMEC ve ekonomik koridor vurgusu

Konuşmasında Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine de değinen Modi, Hindistan’ı Arap Yarımadası üzerinden Hayfa Limanı’na, oradan da Akdeniz ve Avrupa’ya bağlayacak deniz ve kara hattının geliştirildiğini söyledi. Hindistan’ın yakında dünyanın en büyük üç ekonomisinden biri olacağını öne süren Modi, İsrail’in teknoloji alanındaki liderliğinin iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirdiğini belirtti.

Netanyahu’dan teşekkür, ayakta alkış

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Modi’ye destek açıklamaları nedeniyle teşekkür etti. İsrailli milletvekilleri ise Modi’yi ayakta alkışladı.

Muhalefet protestosu

Ancak Modi’nin konuşması öncesinde İsrail muhalefeti, özel oturumu protesto ederek salonu terk etti. Netanyahu liderliğindeki koalisyonun Yüksek Mahkeme Başkanı Yitzhak Amit’i davet etmemesi protestonun gerekçesi olarak gösterildi. Kanal 12 televizyonuna göre, protestonun uluslararası krize dönüşmemesi için boşalan koltuklara eski milletvekilleri oturtuldu.

Modi’ye yeni Knesset madalyası

Ziyaret kapsamında Knesset tarafından Modi’ye yeni oluşturulan “Knesset Madalyası” takdim edildi. İsrail basını, söz konusu ödülün ilk kez verildiğini ve “İsrail ve Yahudi halkına katkılara duyulan minnettarlığı” simgelediğini aktardı.

Modi’nin ayrıca bir inovasyon zirvesine katılması beklenirken, Netanyahu’nun gündeme getirdiği ve Hindistan’ın da destek verdiği yeni bir “ittifak ekseni” planının da temaslarda ele alınacağı belirtiliyor.

