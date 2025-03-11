Moskova’ya İHA saldırısı: Uçuşlar ve tren seferleri askıya alındı

Ukrayna, Moskova’ya yönelik şimdiye kadarki en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenledi. Rus yetkililere göre, 91 İHA Moskova bölgesini hedef aldı, toplamda 337 İHA Rusya hava sahasına girdi.

Saldırı sonucunda en az bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Moskova’nın tüm havalimanlarında uçuşlar durdurulurken, tren seferleri de askıya alındı.

Moskova ve Çevresinde Kaos

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, saldırıyı şehrin karşılaştığı en büyük İHA saldırısı olarak tanımladı.

Ramenskoye bölgesinde çok katlı bir binada yangın çıktı, 7 daire hasar gördü ve tahliyeler yapıldı.

Domodedovo tren istasyonu hasar aldı, bazı bölgelere elektrik verilemedi.

Moskova, Yaroslavl ve Nizhny Novgorod’daki tüm havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.

Rus yetkililer, saldırının doğrudan Moskova’daki kritik altyapıyı hedef aldığını belirtti. Ancak, Ukrayna daha önce yaptığı açıklamalarda, saldırıların Rusya’nın savaş kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını vurgulamıştı.

ABD ve Ukrayna, Barış Görüşmelerine Hazırlanıyor

Saldırı, ABD ve Ukrayna delegasyonlarının Suudi Arabistan’da barış görüşmeleri yapacağı gün gerçekleşti. Bu görüşmeler, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaşın sona erdirilmesi için düzenleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, saldırının, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri’nin Moskova ziyaretinden önce gerçekleştirilmesine dikkat çekti.

Kasım 2024’te de Moskova’ya büyük bir İHA saldırısı düzenlenmiş, 34 İHA’nın kullanıldığı saldırıda bir kişi ölmüş ve onlarca ev zarar görmüştü.

Rusya ve Ukrayna Arasındaki Çatışma Kızışıyor

Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırıları, Rusya’nın savaş çabalarını destekleyen kritik altyapıyı hedef alıyor. Ancak, Rus yetkililer, bu tür saldırıların sivil bölgeleri tehlikeye attığını savunuyor.

Belgorod ve Ryazan bölgeleri de İHA saldırılarının hedefi oldu, bazı yerleşim yerleri elektriksiz kaldı.

Rusya’nın Kursk bölgesinde Ukrayna birliklerini kuşatma girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.

ABD’nin Ukrayna’ya askeri desteğini askıya alması sonrası Rusya, Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarını artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova saldırılarının Rusya’nın devam eden bombardımanlarına karşılık olarak yapıldığını söyledi.

Barış Görüşmelerinin Seyri Ne Olacak?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD ve Avrupa ülkeleri, diplomatik çözümler için baskı yapmaya devam ediyor. Ancak Moskova, barış görüşmelerine sıcak bakmazken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkese yanaşmadığı belirtiliyor.

Rusya’nın içindeki çatışmalar artarken, Ukrayna’nın stratejik saldırıları Moskova’da büyük endişeye yol açıyor. Önümüzdeki günlerde ABD’nin Ukrayna’ya desteğini nasıl şekillendireceği ve barış görüşmelerinden çıkacak sonuçlar savaşın gidişatını belirleyebilir.

