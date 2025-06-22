Netanyahu’dan Trump’a nükleer saldırı teşekkürü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’daki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından, Başkan Donald Trump’a teşekkür etti. Netanyahu, yayınladığı video mesajda “Trump, özgür dünyaya cesaretle liderlik ediyor” ifadelerini kullanırken, saldırının İsrail ordusuyla tam bir koordinasyon içinde gerçekleştiğini vurguladı.

“Sözümü tuttum, tesisler imha edildi”

Netanyahu, İsrail’in “Yükselen Aslan Harekâtı” adı verilen kapsamlı askeri süreciyle İran’ın nükleer altyapısına karşı büyük başarılar elde ettiğini savundu. Mesajında, “Operasyonun başında İran’ın nükleer tesislerinin imha edileceği sözünü vermiştim, bu söz yerine getirildi” diyen Netanyahu, ABD’nin düzenlediği son saldırının bu sürecin bir parçası olduğunu belirtti.

“ABD, IDF VE Mossad tam koordinasyonda hareket etti”

Netanyahu, İran’daki nükleer tesislere düzenlenen saldırıda İsrail ordusu (IDF) ve istihbarat teşkilatı Mossad’ın da operasyona dahil olduğunu dile getirdi. “ABD ordusu, Başkan Donald Trump’ın liderliğinde, IDF ile tam operasyonel koordinasyon içinde Fordow, Natanz ve İsfahan’daki tesisleri hedef aldı” dedi.

İran’ın nükleer programını “hem İsrail’in varlığına hem de dünya barışına yönelik bir tehdit” olarak nitelendiren Netanyahu, bu saldırıların ortak güvenliğe katkı sunduğunu savundu.

Netanyahu: Trump ve ben birbirimizi tebrik ettik

Netanyahu, saldırı sonrası Trump ile doğrudan telefon görüşmesi yaptığını da açıkladı. “Çok sıcak ve duygusal bir konuşmaydı” diyen Netanyahu, Trump’ın kendisini, İsrail ordusunu ve halkını tebrik ettiğini, kendisinin de Trump’ı ve ABD ordusunu kutladığını söyledi.

“İsrail’in büyük bir dostu”

Netanyahu mesajının sonunda Trump’a yönelik övgülerini şu sözlerle sürdürdü: