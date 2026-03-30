ABD İran Savaşı! Hizbullah, İsrail kentini ele geçirdi!

ABD İran Savaşı! İsrail ilk kez kentini kaybetti

ABD İran Savaşı‘nda İsrail, Lübnan’dan içeri girerek Hizbullah güçlerini yok etmeye çalışmış, yaklaşık 1 milyon insan evsiz kalmıştı.

Buna karşın saldırıları geri püskürtüp karşı atağa geçen Hizbullah, İsrail sınırlarını geçerek Kiryat Shmona kentini işgal etti.

Bu gelişme, İsrail tarihinde bir ilk oldu.

Bu arada İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyinde, 9. Tabur’a ait bir tankı güdümlü tanksavar füzesiyle doğrudan vurduğunu bildirdi

Nokta atışı gerçekleştirilen saldırıda bir İsrail askeri öldü, aynı tugaydan bir subay ise ağır yaralandı

Bu, İsrail’in Lübnan’ın güneyini karadan işgale girişmesinden bu yana, ölümü resmen doğrulanan altıncı asker oldu