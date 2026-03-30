ABD İran Savaşı! İspanya hava sahasını kapattı

ABD İran Savaşı! İspanya, ABD ile ilişkileri tamamen kopardı

ABD İran Savaşı‘nda İspanya, İran’a saldırı için kullanılan ABD uçaklarına hava sahasını kapattı

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ilk olarak El Pais gazetesinin duyurduğu haberi gazetecilere doğruladı:

“İran’daki savaşla ilgili eylemler için askeri üslerin de, hava sahasının da kullanımına izin vermiyoruz.”

Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo da, bir radyo söyleşisinde “İspanya’nın hava sahasının kapatılması kararının ABD ile ilişkileri kötüleştirebileceğine” dair soruya şu yanıtı verdi:

“Bu, İspanya hükümetinin tek taraflı ve uluslararası hukuka aykırı olarak başlatılan bir savaşa katılmama veya katkıda bulunmama yönündeki önceden alınmış kararının parçası.”

El Pais’e göre, hava sahasının kapatılması nedeniyle askeri uçaklar İran’daki hedeflerine giderken NATO üyesi İspanya’nın etrafından dolanmak zorunda kalıyor ama karar “acil durumları” kapsamıyor

Trump, İspanya’nın Sosyalist Partili Başbakanı Pedro Sanchez’in İran savaşına açık itirazı ve üslerini kullandırtmaması nedeniyle Madrid ile ticareti kesme tehdidi savurmuştu