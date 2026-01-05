“Ali Hamaney, Moskova’ya kaçmaya hazırlanıyor”

Ali Hamaney çok tedirgin

İran’da yaşanan ekonomik krizin ardından halkın protestoları artarak sürüyor. Çok sayıda kentte, halkın kontrolü ele geçirdiği buna karşın rejimin de yandaşlarını karşı hamle olarak sokağa sürdüğü belirtiliyor.

Bu gelişmeler ışığında The Times gazetesi, İngiliz istihbaratına dayandırarak ilginç bir iddia ortaya attı.

Gazete, ABD’nin operasyon yapmaya hazırlandığı İran‘ın ruhani lideri Ali Hamaney’in Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçacağını öne sürdü.

Sağlık sorunları yaşayan Hamaney’in ailesi ve yakınındaki 20 kişiyle birlikte, rejimin olası çöküşü durumunda, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad gibi Moskova’ya özel bir operasyonla götürüleceği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde halkın ekonomi konusundaki isyanına hak verdiğini söyleyerek tansiyonu düşürmeye çalışan Hamaney’in, İran Devrim Muhafızlerı’nın olası ihanetinden de oldukça endişeli olduğu kaydedildi.

Haberde, Hamaney’in yurtdışında da olmak üzere çok sayıda taşınmaz mülk ile ciddi miktarda nakit birikiminin olduğu da vurgulandı.

İran’daki isyan dalgasının büyümesiyle koltuk umudu artan devrik Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi ise şunları söyledi:

Değerli yurttaşlarım. Geçtiğimiz hafta boyunca cesurca mücadelenizle Hamaney ve rejiminin uykusunu kaçırdınız.

Mücadeleye katılan herkesi selamlıyorum. Özellikle de ‘Zafer Kuşağı’ olarak adlandırdığım vatansever gençlerimizi…

Daha önce de söylediğim gibi, sokakları işgal etmeye ve barikat kurmaya devam etmelisiniz. Bu çok önemli.

Disiplini ve dayanışmanızı koruyun. Zafer sizlerindir.