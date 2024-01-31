İsrail doğruladı: Gazze tünellerine deniz suyu!

Ordu, Hamas’ın yer altı sistemini yok etmek amacıyla, deneme aşamasından sonra tünelleri deniz suyuyla dolduruyor. Uzmanlar, çevre ve nüfus açısından dramatik sonuçlardan korkuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Hamas tünellerini sular altında bıraktığını ilk kez doğruladı.

Ordu, amacın “Gazze Şeridi’ndeki yeraltı terör altyapısını etkisiz hale getirmek” olduğunu söyledi. Tünellere büyük miktarda su verildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, yeraltı sularının su baskınından etkilenmemesi için toprak analizleri yapıldı.

İsrail ordusu, tünellere su boşaltılırken “bölgedeki yeraltı suyunun etkilenmemesine” dikkat edildiğini, sivil halkın içme suyuna erişiminin risk altında olmadığını iddia etti.

İsrail ordusu tünelleri yok etmek için patlayıcı kullanmaya da devam ediyor.

ABD medyası Aralık ayında İsrail ordusunun rehine olmadığı düşünülen tünellerde su baskını denemeleri yaptığını bildirmişti.

Yöntemin tünel ağının büyük ölçekli yıkımına uygun olup olmadığını anlamak için bazı tünellere deniz suyu pompalandı.

Uzmanlar, taktiğin çevre açısından dramatik sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Gazze Şeridi’ndeki sivil nüfusa yönelik önemli tehlikeler ve riskler konusunda uyardılar.

“Gazze Metrosu”: Yüzlerce kilometrelik sistem

Gazze Şeridi’nin altındaki tünel sistemi, Hamas’a karşı mücadelede İsrail ordusunun karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak kabul ediliyor.

Aralık ayı başında ordu, 500’ü yıkılmış olan 800’den fazla tünel girişi tespit ettiğini söyledi.

Ordu, 7 Ekim’de İsrail’in güneyine yönelik benzeri görülmemiş saldırısından bu yana tünelleri yok etmeye kararlı.

ABD Askeri Akademisi West Point’in araştırmasına göre Gazze Şeridi’nin altında 1.300 civarında tünel bulunuyor.

ABD medyasına göre tünel ağının uzunluğu 480 ila 720 kilometre arasında. İsrail ordusu da tünel sistemine “Gazze Metrosu” adını veriyor.

ABD’nin “Wall Street Journal” gazetesinin haberine göre, yeraltı yollarının yüzde 60 ila 80’i hâlâ sağlam durumda.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde, bazı durumlarda su baskını girişimleri sırasında yer altı duvarları veya diğer bariyerler su akışını durdurdu.

Gazete, genel olarak yöntemin “İsrailli temsilcilerin umduğu kadar etkili olmadığını” yazdı.

İsrail, Han Yunus’un altındaki tünel ağında Hamas’ın liderlerinin ve İsrailli rehinelerin bulunduğundan şüpheleniyor.

Tünel sisteminin amacı, Hamas’ın 2007’deki seçim zaferinden sonra İsrail tarafından uygulanan ablukayı aşmaktı.

O dönemde Mısır sınırında insan, mal, silah ve mühimmat kaçırmak için yüzlerce yer altı geçidi kazılmıştı.

Ancak Hamas daha sonra İsrail’e yönelik roket saldırıları için yer altı geçitlerini kullanmaya başladı.

Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı savaşın başlangıcından bu yana ordu, defalarca hastanelerin altındaki tünel sistemine girişler keşfetti.

Ordu ayrıca Hamas liderlerinin ve onlar tarafından kaçırılan rehinelerin tünellerde olduğundan şüpheleniyor.

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