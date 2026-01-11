İsrail ordusu Gazze için yeni operasyon planları hazırladı

İsrail ordusunun Gazze’de ateşkes hattını değiştirerek kontrol alanını genişletmeye yönelik yeni askeri planlar hazırladığı iddia edildi. Times of Israel gazetesinin bir İsrailli yetkili ve bir Arap diplomata dayandırdığı haberine göre, mart ayında Gazze’ye yönelik kapsamlı ve yoğun operasyonların başlatılması gündemde.

Hedef Gazze kent merkezi

Haberde yer alan bilgilere göre İsrail ordusu, özellikle Gazze merkezini hedef alan bir saldırı planı üzerinde çalışıyor. Bu planın, ateşkes kapsamında belirlenen “sarı hat” olarak anılan fiili sınır çizgisini Gazze sahiline doğru iterek, İsrail’in bölgedeki kontrol alanını daha da genişletmeyi amaçladığı belirtildi.

Ateşkes hattı sahile doğru çekilmek isteniyor

İddialara göre hazırlanmış olan askeri senaryolar, mevcut ateşkes düzeninin ötesine geçilmesini ve Gazze’de daha geniş bir alanın fiilen İsrail denetimi altına alınmasını öngörüyor. Bu kapsamda operasyonların “yoğun ve uzun süreli” olabileceği ifade ediliyor.

ABD onayı olmadan operasyon yok

Ancak Arap diplomatın aktardığına göre, söz konusu askeri planların uygulamaya konulması ABD’nin açık onayı olmadan mümkün değil. Washington yönetiminin, ekim ayında sağlanan kırılgan ateşkesi ikinci aşamaya taşımaya çalıştığı ve bu sürecin Hamas’ın silahsızlandırılmasını da kapsamasının hedeflendiği kaydedildi.

Ateşkesin geleceği belirsiz

ABD’nin diplomatik girişimlerinin sürdüğü süreçte İsrail ordusunun hazırlıklarını tamamlaması, Gazze’de ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırıyor. Olası bir operasyonun, sahadaki dengeleri ve ateşkes sürecini tamamen sona erdirebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

