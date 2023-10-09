İsrail Savunma Bakanı: “Hayvanlarla Savaşıyoruz”

İsrail savunma bakanı, Filistinlileri “insansı hayvan” olarak nitelendirdi ve savaş uçakları Gazze Şeridi’nde büyük bir bombalama operasyonunu sürdürürken “buna göre hareket etme” sözü verdi.

Yoav Gallant, 2007’den bu yana İsrail ablukasında bulunan, yaklaşık 365 kilometrekarelik bir alana sahip ve 2,3 milyon Filistinliye ev sahipliği yapan Gazze Şeridi’nin “tamamen kuşatıldığını” duyurdu.

Gallant, “Gazze Şeridi’nin tamamen kuşatılması emrini verdim. Elektrik olmayacak, yiyecek olmayacak, yakıt olmayacak, her şey kapalı. Biz insansı hayvanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz” diye konuştu.

Ordu Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin Gazze’ye son 20 saat içinde 2.000 mühimmat ve 1.000 tondan fazla bomba attığını ve 20 yüksek konut binasını, camiyi, hastaneyi, bankayı ve diğer sivil altyapıyı bombaladığını söyledi.

Bombardıman, Filistinli silahlı grupların İsrail topraklarında İsrail askerleriyle savaşmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Cumartesi günü başlayan Filistin saldırısında en az 700 İsrailli öldürüldü ve 2.000’den fazla kişi yaralandı.

Gallant’ın konuşmasının İbranice dilindeki aslında “hayvanlar” ifadesine yer verilirken, konuşmanın İsrail ordusu tarafından yayınlanan İngilizce çevirisinde “hayvanlar” yerine “barbarlar” kelimesinin kullanılması dikkati çekti.

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