İsrail’den yeni iddia: Yangını Hamas’ın silah deposu tetikledi

Bir ordu sözcüsü çadır kampında Hamas’ın silah depoladığından şüphelendiklerini ileri sürdü.

Her zaman olduğu gibi sorumluluğu üzerinden atmaya çalışan İsrail ordusuna göre, Pazar akşamı Refah’taki bir çadır kampında çıkan yangınlar, depolanan silahların patlamasından kaynaklanmış olabilir.

Askeri sözcü Daniel Hagari, hava kuvvetlerinin üst düzey Hamas üyelerine yönelik saldırıda her biri 17 kilogram ağırlığında iki küçük mermi kullandığını söyledi. Hagari, “Bizim mermilerimiz tek başına bu büyüklükte bir yangını başlatamaz” dedi.

Ordu ayrıca silahların saldırı mahallinin yakınında depolanıp alev alıp almadığını da araştırıyor. Hamas kontrolündeki sağlık yetkililerine göre saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar 28 kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail, belirlenmiş bir koruma bölgesine saldırmakla suçlanıyor. İsrail ordusu sözcüsü Hagari bunu da yalanlayarak şunları söyledi:

“Olay Tel el Sultan’da, insani güvenli bölgeye bir kilometreden fazla uzak bir bölgede meydana geldi”

Ordu açıklamasına göre, saldırıdan önce yakınlarda sivil olmadığından emin olmak için bölge filme alındı. Daha sonra Hamas’ın bir tesisine saldırı düzenlendi. Ancak daha sonra yakındaki bir tesiste yangın çıktı.

