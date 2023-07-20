İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği basıldı, ateşe verildi

Irak’ta göstericiler başkent Bağdat’taki İsveç büyükelçiliğini bastı. Yayınlanan videolarda büyükelçilik binasının işgal edildiği ve ateşe verildiği görüldü.

Iraklı Şii lider Mukteda el-Sadr’ın destekçileri, İsveç’te Kuran’a yönelik saldırıların ardından bugün toplanarak Irak’ın başkenti Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliğine yürüdü.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, durum hakkında bilgilendirildiğini ve yerel personel ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Stockholm’deki basın ofisi, “Çalışanlarımız güvende. Diplomatlara ve uluslararası kuruluşların çalışanlarına yönelik tüm saldırıları kınıyoruz” dedi.

Videolarda düzinelerce protestocunun binayı koruyan çitin üzerinden tırmandığı görülüyor. Başka bir video, binada küçük de olsa bir yangın çıkarıldığını gösteriyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı eylemi kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı eylemi kınadı. Açıklamada, “Irak hükümeti, ilgili güvenlik birimlerine acil bir soruşturma yürütmeleri ve olayın koşullarını aydınlatmak için gerekli güvenlik önlemlerini almaları talimatını verdi” denildi.

Stockholm’de Kuran’ın yakılması tepkilere yol açtı

İsveç polisi, Stockholm’deki Irak büyükelçiliği önünde bugün yapılması planlanan protesto eylemine dün onay verdi.

İsveç haber ajansı TT’nin haberine göre organizatörler, gösteri kayıt altına alındığında Irak bayrakları ve bir Kuran yakmak istediklerini duyurdular. Rapora göre, gösteriye sadece iki kişinin katılması bekleniyor.

İsveç basını, gösteriyi İsveç’e kaçan Iraklı Salwan Momika’nın düzenlediğini bildirdi.

Haziran ayında Stockholm’deki Ulu Cami önünde düzenlenen bir protesto sırasında Momika, Kuran’dan bazı sayfaları yaktı ve İslam’ın kutsal kitabına hakaret etti.

Eylem, Müslüman dünyasında yaygın bir öfke yarattı. Fas ve Suudi Arabistan İsveç’teki büyükelçilerini geri çekti.

Şii El-Sadr, Arap dünyasının en etkili din adamlarından biri. Onun İslamcı hareketi, kentsel alanlarda yaşayan ve çoğu daha fakir olan milyonlarca insandan oluşuyor.

Uzun bir siyasi krizin ardından destekçileri, 2022’de Bağdat’taki başbakanlık ofisi ile hükümet sarayını ve parlamento binasını bastı ve işgal etti. Haziran ayında Kuran’ın yakılmasının ardından Sadr, İsveç büyükelçiliği önünde “öfkeli bir protesto” çağrısında bulundu.

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