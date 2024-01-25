Suudi Arabistan içki satışında ilk adımı attı!

Suudi Arabistan sadece yabancı diplomatlara alkol satışına izin verecek.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkeyi modernleştirme adımlarının son halkası olan kararla 70 yıl sonra ülkede alkol satan ilk dükkan Riyad’da açılacak.

BBC’nin haberine göre diplomatlara içki satan dükkan başkent Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede açılacak.

Uygulamada Müslüman diplomatlara içki satılmayacak.

Suudi yetkililer bu adımın ülke içindeki yasa dışı içki satışının önüne geçmek için atıldığını belirtiyor.

Suudi Arabistan içki satışını 1952’de tamamen yasakladı

Arabistan’da alkollü içki satışı 1952’de Kral Abdülaziz’in oğullarından birinin sarhoşken İngiliz bir diplomatı silahla öldürmesinin ardından tamamen yasaklanmıştı.

Diplomatlar da yalnızca mühürlü kutularda ülkeye içki sokup içebiliyordu.

Reuters’a konuşan bir kaynak, içki satacak dükkanın birkaç hafta içinde açılmasının beklendiğini söyledi.

İçki satışında aylık sınır var

İçki almak isteyen diplomatların kayıt yapması ve Suudi hükümetinin onayından geçmesi gerekecek. Diplomatlar dükkana bizzat gitmek zorunda olacak ve her kişinin aylık alabileceği içki miktarı sınırlanacak.

Diplomat olmayan yabancılara yönelik içki satışının ise gündemde olmadığı belirtildi.

Mevcut yasalar uyarınca içki içen veya bulunduranlara para cezası, hapis ve kamuya açık kırbaçlanma gibi cezalar verilebiliyor.

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