Pakistan’ın Belucistan Eyaletinde tren istasyonunda bombalı saldırı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Quetta Tren İstasyonu’nda, popüler bir sabah treninin hareket etmek üzere olduğu sırada meydana gelen bombalı saldırı, ülkeyi yasa boğdu. En az 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 50’ye yakın kişinin yaralandığı saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi. Saldırının, bölgedeki bağımsızlık talepleri ve yerel kaynaklar üzerindeki hak iddialarının giderek arttığı bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Pakistan’da korku dolu anlar

Polis yetkilileri, saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 6-8 kg patlayıcı kullanıldığını belirtti. Ölen ve yaralananlar arasında sivillerin yanı sıra askeri personelin de bulunduğu ifade edildi. Patlamanın ardından sosyal medyada paylaşılan videolar, platformdaki kalabalığın ortasında gerçekleşen patlamayı ve patlama sonrasındaki yıkımı gözler önüne serdi.

Patlama sırasında bilet almak için istasyonda bulunan Abdul Jabbar, “Bugün yaşadığım dehşeti tarif etmek imkansız, sanki kıyamet günü gelmiş gibiydi,” diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Patlama sonrası istasyona gelen Muhammed Sohail ise “Her şey yerle bir olmuştu ve insanlar yardım çığlıklarıyla yerde yatıyordu,” dedi.

Belucistan Başbakanı, saldırıyı “hayvanlardan daha vahşi” olarak nitelendirirken, faillerin adalete teslim edileceğini belirtti. Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq ise saldırıyı insanlık düşmanı bir eylem olarak kınadı.

Pakistan’ın en büyük eyaleti olan Belucistan, zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen en az gelişmiş bölge olarak biliniyor. İran ve Taliban kontrolündeki Afganistan ile sınırı paylaşan eyalet, stratejik önemiyle de dikkat çekiyor.

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