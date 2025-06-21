Pakistan resmen aday gösterdi: Trump Nobel Barış Ödülü’ne aday

Güney Asya’da tansiyonu düşüren diplomatik müdahalesiyle dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Nobel Barış Ödülü’ne resmen aday gösterildi. Pakistan Hükümeti, Hindistan ile yaşanan son krizde Trump’ın rolünü “barış elçiliği” olarak tanımlarken, onun diplomatik çabalarının bölgede geniş çaplı bir çatışmayı önlediğini vurguladı.

Trump krizde ara bulucu rolü öne çıktı

Pakistan Hükümeti’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’ın hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile kurduğu diplomatik temaslarla krizin tırmanmasının önüne geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Başkan Trump, hızla kötüleşen durumu yatıştırarak bir ateşkes sağladı. İki nükleer gücün karşı karşıya geldiği bir senaryoda, daha büyük bir çatışmanın önüne geçti” denildi.

Bunyan-un-Marsoos operasyonu vurgusu

Açıklamada, Hindistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşılık Pakistan’ın başlattığı Bunyan-un-Marsoos Operasyonu’nun meşru müdafaa çerçevesinde yürütüldüğü, sivil kayıplardan kaçınmaya özen gösterildiği ifade edildi. Operasyonun ardından gelen diplomatik girişimlerle ateşkesin sağlandığı belirtildi.

“Barış elçisi” ifadesi dikkat çekti

Trump için “gerçek bir barış elçisi” tanımı yapılan açıklamada, onun çatışmaları diyalogla çözme konusundaki tutumu da öne çıkarıldı. Pakistan Hükümeti ayrıca, ABD Başkanı’nın sadece Güney Asya’da değil, Gazze ve Orta Doğu’da da barışa katkı sunabilecek bir aktör olduğunu kaydetti.

Hükümetlerin aday gösterme hakkı var

Bilindiği üzere Nobel Barış Ödülü’ne hükümetler de aday gösterebiliyor. Pakistan Hükümeti’nin bu adımı, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırması beklenen diplomatik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

