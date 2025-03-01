Papa Francis solunum krizi geçirdi

Vatikan, Papa Francis’in zatürre tedavisi gördüğü hastanede solunum krizi geçirdiğini açıkladı. Bronş spazmı sonrası aniden kötüleşen Papa’ya mekanik solunum desteği uygulanırken, doktorlar önümüzdeki 48 saatin kritik olduğunu belirtiyor.

Papa Francis son durumu nedir?

88 yaşındaki Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, iki haftadır mücadele ettiği zatürre nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın solunum yollarında meydana gelen bronş spazmı nedeniyle aniden kötüleştiği ve kusma sonrası solunumunun olumsuz etkilendiği bildirildi.

Cuma günü yerel saatle 14.00 civarında gerçekleşen kriz sırasında Papa’ya bronkoaspirasyon uygulanarak akciğerleri temizlendi. Ardından, nefes almasını kolaylaştırmak için kendisine non-invaziv mekanik ventilasyon desteği sağlandı. Doktorlar, solunum fonksiyonlarının nasıl etkilendiğini anlamak için 24 ila 48 saatlik bir gözlem sürecine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Papa’nın tedavi süreci

Papa Francis’in bilincinin açık olduğu ve moralinin iyi olduğu belirtilirken, tedavisinin bir süre daha devam edeceği ifade edildi. Bu sabah aldığı Komünyon sonrası dualarını hastane şapelinde sürdüren Papa, hastalığının başlangıcından bu yana iyileşme belirtileri gösterse de, son solunum krizi nedeniyle sağlık durumu konusunda temkinli bir yaklaşım sergileniyor.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, “Papa Francis, sabah saatlerinde dua ve solunum fizyoterapisiyle zaman geçirdi. Ancak öğleden sonra aniden gelişen bronş spazmı nedeniyle solunum krizi yaşadı. Hızla yapılan müdahaleler sonrası mekanik solunum desteğiyle olumlu bir iyileşme sağlandı.” ifadelerine yer verildi.

Papa Francis, 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde zatürre tedavisi görüyor. İlk olarak bronşit teşhisi konulan Papa’ya daha sonra her iki akciğerinde de zatürre olduğu tespit edilmişti. 22 Şubat’ta yaşadığı ilk solunum krizinin ardından Vatikan, Papa’nın sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamış, ancak daha sonra stabil hale geldiğini duyurmuştu.

Papalık görevine devam edecek mi?

Vatikan yetkilileri, Papa’nın iyileşme sürecinin zaman alacağını ve tedavisinin yakından takip edileceğini belirtti. Hastanede kalış süresine dair kesin bir bilgi verilmezken, doktorlar şu an için herhangi bir tahminde bulunmaktan kaçınıyor.

Papa Francis, gençliğinde geçirdiği bir hastalık nedeniyle akciğerinin bir kısmının alınması sebebiyle solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha hassas. 2023 yılında yine aynı hastanede bronşit tedavisi gören Papa, son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Papa Francis, sağlık durumu nedeniyle son iki hafta boyunca geleneksel Angelus duasını halka açık şekilde yapamazken, Katolik dünyasına yaptığı çağrıda kendisi için dualar edilmesini istemişti.

