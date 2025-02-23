Papa Francis’in durumu kritik: Kan nakli yapıldı

Vatikan tarafından yapılan açıklamaya göre, Papa Francis’in durumu hala kritik seviyede. Geçtiğimiz gece huzurlu bir şekilde dinlenen Papa, bugün de koltuğunda uyanık olsa da, dün ile kıyaslandığında daha fazla sıkıntı yaşadığı bildirildi. Her iki akciğerinde pnömoni tedavisi gören Papa, uzun süreli astım benzeri solunum krizi nedeniyle kan nakli aldı. Düşük trombosit sayısı ve anemi gibi etkenler de tedavisini zorlaştırıyor.

Papa’nın sağlık durumu nasıl?

Tedavi altındaki Papa‘nın, yüksek akışlı oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu belirtildi. Vatikan, “Az önceki değerlendirmelere göre Papa daha kötü durumda” ifadelerini kullanırken, durumunun “kritik” kalmaya devam ettiğini vurguladı. Günlük olarak açıklanan sağlık raporlarında, Papa’nın uyanık olduğu ancak “durumunun tehlike altında” olduğu bildiriliyor. Doktorlar, Papa’nın verilen ilaçlara yanıt verdiğini ancak tedavisinin son derece karmaşık olduğunu dile getirdi.

Papa Francis, 14 Şubat’ta nefes darlığı yaşamaya başlaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce, yetişkinliğinde gelişen plevriz ve 21 yaşında kısmi akciğer ameliyatı nedeniyle akciğer enfeksiyonlarına karşı daha hassas olduğu biliniyor. Papa, Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde iki akciğerinde pnömoni tedavisi görüyor. Önceki yıllarda da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa, özellikle Mart 2023’te bronşit nedeniyle üç gece hastanede kalmıştı.

Papa’nın devam eden faaliyetleri

Papa’nın sağlık durumu, tüm Katolik dünyasında endişe yaratırken, Vatikan her gün detaylı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu açıklamalar, Papa’nın halkla buluşmalarına katılamayacağını gösteriyor; örneğin, geçen pazar günü yürüyüş ve dua etkinliğine katılamayacağı bildirildi. Roma’daki Gemelli Hastanesi önünde ziyaretçiler, Papa’ya olan desteklerini göstermek amacıyla mum, çiçek ve mektuplar bıraktı. Vatikan yakın çevresinde ise akşam saatlerinde kalabalık gözlemlenmedi; ancak Roma sokaklarında Papa’yla duygusal bir bağ kurulduğunu belirten vatandaşlar endişelerini dile getirdi.