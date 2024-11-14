Pasifik Okyanusu’nda tarihi keşif: 300 yıllık devasa mercan kolonisi bulundu

Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında yer alan Solomon Adaları’nda National Geographic tarafından yürütülen bir araştırma sırasında, devasa boyutlara sahip tarihi bir mercan kolonisi bulundu.

Pasifik Okyanusu’nda önemli araştırma

Dalış yapan araştırmacılar tarafından keşfedilen mercan, 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde. Yüzlerce yıldır su altında varlığını sürdüren bu devasa mercanın, iklim değişikliği ve denizlerin ısınmasına rağmen sağlıklı kalması bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Mercanı ilk gören dalgıç ve doğa korumacı Manu San Felix, suyun altındaki bu devasa yapıyı “deniz altındaki bir katedral” olarak nitelendirdi. “Bu mercan burada duruyordu, yüzlerce yıl boyunca değişen koşullara rağmen hayatta kalmış,” diyerek keşfin kendisinde derin bir saygı uyandırdığını dile getirdi.

Mercanın Solomon Adaları’na getirdiği gurur hakkında konuşan İklim Bakanı Trevor Manemahaga, “Bu özel bölgenin korunması gerekiyor. Ülkemiz büyük ölçüde deniz kaynaklarına dayanarak ayakta kalıyor ve mercanlarımız ekonomik açıdan kritik öneme sahip,” diyerek iklim değişikliğiyle mücadelede finansal desteğin önemine vurgu yaptı. Manemahaga, ayrıca ülkenin doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için daha fazla istihdam yaratılmasının önemine değindi. Özellikle ülkenin ihracat gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan ancak mercanlara zarar veren ormancılık faaliyetlerinin deniz ekosistemine verdiği zararların altını çizdi.

National Geographic araştırmasında görev alan mercan bilimci Eric Brown ise bu derin sulara saklanan sağlıklı mercan kolonisini “umut verici bir işaret” olarak tanımladı. “Yüzeye yakın mercan resifleri ısınma nedeniyle zarar görürken, bu büyük mercan kolonisinin sağlıklı olması umut verici,” dedi.

Keşfedilen bu mercan kolonisi, iklim değişikliğinin deniz yaşamı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için bir “tarih penceresi” olarak görülüyor. Mercan bilimciler, Pavona clavus türünden olan bu mercanın, okyanusun geçmişteki koşullarını anlamak ve iklim değişikliğine dayanıklılık mekanizmalarını araştırmak için önemli bir veri kaynağı olduğuna inanıyor.

Bu keşif, COP29 İklim Zirvesi sırasında dikkat çekti ve iklim değişikliğine karşı daha güçlü bir küresel iş birliği ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.

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