Telegram’ın kurucusu Pavel Durov serbest bırakıldı

Fransa’da 24 Ağustos’ta gözaltına alınan, mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Paris savcıları, Telegram’ın kurucusu ve patronu Pavel Durov’un, mesajlaşma uygulamasına yönelik organize suç soruşturması kapsamında Fransa’da resmi soruşturma altına alındığını söyledi.

39 yaşındaki Durov gözaltına alınmadı, ancak adli gözetim altına alındı ​​ve 5 milyon avro (4,2 milyon sterlin; 5,6 milyon dolar) kefalet ödemek zorunda kaldı.

Pavel Durov haftada iki kez karakola gidecek

Rus asıllı milyarder aynı zamanda Fransız vatandaşı. Ayrıca haftada iki kez Fransız polis karakoluna gitmek zorunda ve Fransa topraklarından ayrılmasına izin verilmiyor.

Durov, geçen cumartesi günü Paris’in kuzeyindeki Le Bourget havaalanına vardığında uygulama ile ilgili suçlardan dolayı hakkında çıkarılan bir yakalama emri uyarınca ilk kez gözaltına alınmıştı.

Paris savcıları Çarşamba günkü açıklamalarında, Durov’un şu iddia edilen suçlardan dolayı resmi soruşturma altına alındığını söyledi:

Organize bir çetenin yasadışı işlemlere olanak sağlamak amacıyla bir çevrimiçi platformun yönetiminde suç ortaklığı

Fransa’da bu durum suçluluk anlamına gelmiyor

Fransa’da resmî soruşturmaya tabi tutulmak, suçluluk anlamına gelmez veya mutlaka bir yargılama ile sonuçlanmaz; ancak hâkimlerin soruşturmaya devam etmek için yeterli delil olduğuna inandıklarını düşündüklerini gösteriyor.

Durov, şu ana kadar son gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Avukatı David-Olivier Kaminski, Telegram’ın her bakımdan Avrupa dijital düzenlemelerine uyduğunu ve diğer sosyal ağlarla aynı standartlara göre denetlendiğini söyledi.

Müvekkilinin “kendisini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmeyen suç eylemlerine karışmış olabileceğini” öne sürmenin “saçma” olduğunu ekledi.

Bir sosyal medya platformunun sahibinin, platformun kullanılma biçiminden dolayı tutuklanması benzeri görülmemiş bir durum ve bu durum, internette ifade özgürlüğü ve hesap verebilirlik konusunda sert bir tartışmayı körükledi.

Daha önce teknoloji dünyasının patronlarının uygulamaları ve başarısızlıkları hakkında kanun koyucular önünde sorguya çekildiklerini ancak havaalanlarında kolluk kuvvetleriyle karşılaşmadıklarını gördük.

X’in sahibi Elon Musk, Durov’u savundu ve ılımlılığın sansür için bir “propaganda sözcüğü” olduğunu ileri sürdü. Durov’un serbest bırakılmasını istedi.

Tartışmalı video paylaşım uygulaması Rumble’ın kurucusu Chris Pavlovski, Durov’un gözaltına alınmasının ardından Avrupa’dan kaçtığını söyledi.

Dünyanın en büyük sosyal ağlarının çoğu, çocuk cinsel istismarı görüntülerinin paylaşılması gibi ciddi suçlar söz konusu olduğunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparken, Telegram’ın bunları görmezden geldiği iddia ediliyor.

Merkezi şu anda Dubai’de bulunan firma, moderasyon araçlarının sektör standartlarını karşıladığını iddia ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta başında yaptığı açıklamada, Fransa’nın ifade özgürlüğüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Durov’un tutuklanması kararının “hiçbir şekilde… siyasi olmadığını” söyledi.

Telegram’da 200.000 kişiye kadar çıkabilen büyük gruplar bilgi ve içerik paylaşabiliyor ve yorum yapabiliyor – WhatsApp ise maksimum grup boyutunu 1.000’in biraz üzerinde sınırlandırıyor.

Telegram mesajları şifrelenebiliyor, yani yalnızca gönderen ve alıcı mesajları görüntüleyebiliyor ancak bu özellik varsayılan olarak etkin değil ve özel sohbetlerde manuel olarak açılması gerekiyor.

Telegram yönetimi: Pavel Durov’un saklayacak bir şeyi yok

Pazartesi akşamı, Paris savcıları Durov’un siber suç soruşturmasının bir parçası olarak gözaltında tutulduğunu söyledi. Telegram buna karşılık Durov’un “saklayacak hiçbir şeyi olmadığını” söyledi.

Rusya, “ciddi bir delil temeli” olmadığı takdirde suçlamaların siyasi amaçlarla büyük bir teknoloji şirketine karşı “korkutma” eylemi olarak görülebileceğini söyledi.

“{Durov’un] Rus vatandaşlığı göz önüne alındığında, gerekli tüm yardım ve desteği sağlamaya hazırız,” dedi Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Salı günü. “Ancak burada durum, onun aynı zamanda bir Fransız vatandaşı olması gerçeğiyle karmaşıklaşıyor.”

Telegram, en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak sıralanıyor.

2013 yılında kurulan şirket, özellikle Rusya, Ukrayna ve diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerinin yanı sıra İran’da da oldukça popüler.

Telegram CEO Pavel Durov, Fransa’da havaalanında tutuklandı. Pavel Durov hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

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