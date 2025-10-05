Dünya

Putin’den ABD’ye uyarı: Ukrayna’ya füze verilirse ilişkiler bozulur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya “Tomahawk” tipi seyir füzeleri tedarik etmesi halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde zarar göreceğini söyledi.

NationalTurk FR05/10/2025
2 Bir dakikadan az
Putin, ABD’nin Ukrayna’ya “Tomahawk” tipi seyir füzeleri tedarik etmesi halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde zarar göreceğini söyledi.
Putin, ABD’nin Ukrayna’ya “Tomahawk” tipi seyir füzeleri tedarik etmesi halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde zarar göreceğini söyledi.
WTS ile Ayın Fırsatları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile ilişkilerdeki son duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus basınına konuşan Putin, Washington’un Ukrayna’ya “Tomahawk” seyir füzeleri sağlamasının, Moskova ile Washington arasındaki diplomatik dengeyi bozacağını ifade etti.

Putin: İlişkilerimizdeki olumlu gelişmeler bozulur

Putin, söz konusu adımın iki ülke arasındaki mevcut olumlu süreci sekteye uğratacağını vurgulayarak, “Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil” dedi.

Bağlantılar
NationalTurk FR05/10/2025
2 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu