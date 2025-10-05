Putin’den ABD’ye uyarı: Ukrayna’ya füze verilirse ilişkiler bozulur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile ilişkilerdeki son duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus basınına konuşan Putin, Washington’un Ukrayna’ya “Tomahawk” seyir füzeleri sağlamasının, Moskova ile Washington arasındaki diplomatik dengeyi bozacağını ifade etti.

Putin: İlişkilerimizdeki olumlu gelişmeler bozulur

Putin, söz konusu adımın iki ülke arasındaki mevcut olumlu süreci sekteye uğratacağını vurgulayarak, “Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil” dedi.

