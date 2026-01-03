Putin’den Batı’ya sert mesajlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılın son günleri ile 2026’nın ilk haftalarında yaptığı açıklamalarda Batı ile ilişkiler, NATO’nun genişleme politikası ve uluslararası hukuk konularında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Çatışma istemiyoruz” mesajı

Putin, Aralık ayındaki yıl sonu değerlendirmesinde Rusya’nın Batı ile doğrudan bir askeri çatışma arayışında olmadığını söyledi. Ancak bu durumun, karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ilişki kurulması şartına bağlı olduğunu vurguladı.

Putin’den Avrupa’ya yönelik eleştiriler

Rusya lideri, Avrupa ülkelerinin izlediği politikaların gerilimi artırdığını ifade etti. Putin, Avrupa’nın Ukrayna merkezli güvenlik yaklaşımının barış ortamını zorlaştırdığını belirtti.

NATO’nun genişlemesi

Putin, NATO’nun doğuya doğru genişlemesini Rusya açısından temel bir güvenlik riski olarak değerlendirdi. Bu politikanın, Moskova’nın uzun süredir dile getirdiği güvenlik kaygılarını artırdığını söyledi.

Uluslararası hukuk vurgusu

Kremlin cephesinden yapılan açıklamalarda, Batı’nın geçmiş askeri müdahalelerinin uluslararası hukukla çeliştiği yönündeki eleştiriler yeniden gündeme getirildi. Rusya, bazı askeri operasyonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları olmadan gerçekleştirildiğini savunuyor.

Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirme

Putin, Ukrayna’daki savaşın ortaya çıkmasında Batı’nın izlediği politikaların etkili olduğunu dile getirdi. Kremlin’e göre, savaş öncesinde yapılan diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması bugünkü süreci hızlandırdı.