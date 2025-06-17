Ronaldo’dan Trump’a ‘Barış’ mesajlı forma

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, dünya gündeminin barıştan uzaklaştığı bir dönemde sürpriz bir jestle ABD Başkanı Donald Trump’a imzalı formasını gönderdi. Ronaldo, formanın üzerine “Başkan Donald J. Trump’a, barış için dua ediyorum” notunu düşerken, Trump’tan gelen yanıt da dikkat çekti: “Beğendim… Barış için oynuyoruz.”

Ronaldo’dan anlamlı mesaj

Cristiano Ronaldo’nun Trump’a gönderdiği formanın arka kısmında imzasının altına İngilizce olarak, “To President Donald J Trump. Praying for peace” (Başkan Donald J. Trump’a. Barış için dua ediyorum) notu yer aldı. Bu not, sadece diplomatik değil, sembolik anlamda da “futbolun birleştirici gücünü” yansıttı.

Trump: Beğendim

Formanın teslim anı, Trump’ın iletişim danışmanı Margot Martin tarafından paylaşılan bir video ile kamuoyuna duyuruldu. Görüntülerde Avrupa Konseyi Başkanı’nın Trump’a, formanın üzerinde özel bir mesaj olduğunu ilettiği ve mesajı okumasının ardından Trump’ın tebessüm ederek, “Beğendim… Barış için oynuyoruz” dediği görüldü. Trump, ardından formayı eline alıp “Bu harika” ifadelerini kullandı.

Barış vurgusu dikkat çekti

Futbol dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Ronaldo’nun bu hamlesi, sadece spor gündeminde değil, uluslararası politikada da yankı buldu. Özellikle İsrail-İran hattında ve Ukrayna-Rusya arasında gerilimin arttığı bir dönemde gelen bu mesaj, “barış çağrısı” olarak yorumlandı.

