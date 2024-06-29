Rusya ile ABD arasında istihbarat krizi

Rusya Savunma Bakanı, Cuma günü yaptığı açıklamada, yetkililere Karadeniz üzerindeki ABD insansız hava aracı uçuşlarına bir “cevap” hazırlanması talimatı verdiğini, Moskova’nın Amerikan keşif uçağını uzaklaştırmak için zorlayıcı bir eylemde bulunabileceği yönünde açık bir uyarıda bulunduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD insansız hava araçlarının son zamanlarda Karadeniz üzerinde “artan yoğunluğunu” kaydetti ve bunların “istihbarat yürüttüğünü ve Rus tesislerine yönelik saldırılar için Batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan hassas silahları hedef aldığını” söyledi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, “Bu durum, ABD ve diğer NATO ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaya Kiev rejiminin yanında giderek daha fazla müdahil olduğunu gösteriyor” dedi.

“Bu tür uçuşların, Rus askeri uçaklarının karıştığı olayların olasılığını önemli ölçüde artırdığı, bunun da ittifak ile Rusya Federasyonu arasında doğrudan çatışma riskini artırdığı” belirtildi.

“Bu konuda NATO üyeleri sorumluluk taşıyacak” denildi.

Bakanlık, Savunma Bakanı Andrei Belousov’un Genelkurmay’a “provokasyonlara operasyonel müdahale tedbirlerine ilişkin önerilerde bulunması” talimatını verdiğini söyledi.

Rusya ile ABD arasındaki gerginlik bir ilk değil

Washington ve Moskova daha önce bu konu üzerinde çatışmıştı. Mart 2023’te bir Rus Su-27 savaş uçağı bir ABD MQ-9 Reaper insansız hava aracına hasar vererek Karadeniz’e düşmesine neden oldu. Bu, Soğuk Savaş’tan bu yana Rus ve ABD kuvvetleri arasındaki ilk doğrudan çatışmaydı.

Böyle bir yüzleşmenin tekrarı Ukrayna’daki savaşa ilişkin gerilimi daha da artırabilir .

Pentagon ve ABD Avrupa Komutanlığı, olaydan sonra yaptığı açıklamada, iki Rus Su-27 uçağının, uluslararası hava sahasında Karadeniz üzerinde rutin gözetleme görevi yürüten MQ-9’a yakıt döktüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait insansız hava aracının Rusya sınırına yakın bir noktada uçtuğunu ve Rus yetkililer tarafından girişe yasak bölge ilan edilen bir bölgeye girdiğini açıklamıştı.

Rusya, Kırım yakınlarındaki geniş alanları uçuşlara yasakladı. Rusya’nın 2014’te Kırım’ı yasadışı ilhak etmesinden ve Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden çok önce, Moskova, ABD gözetleme uçaklarını Rusya tarafından verilen bildirimleri görmezden gelerek sınırlarına çok yakın uçmakla suçladı.

Cuma günü Rusya’dan yapılan açıklama, Rus yetkililere göre, Ukrayna’nın hafta sonu ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Sivastopol’a düzenlediği saldırıda dört kişinin ölmesinin ve yaklaşık 150 kişinin yaralanmasının ardından geldi.

Rus yetkililer, ABD’nin doğrudan saldırıda yer aldığını, istihbarat ve hedef sağladığını iddia ederek, misilleme önlemleri alınması yönünde uyarıda bulundu.

Belarus ordusu da Cuma günü, güvenlik tehditleri olarak nitelediği durumlara yanıt olarak Ukrayna’nın kuzey sınırındaki güçlerini artırdığını duyurdu.

Belarus Savunma Bakanlığı, 1.084 kilometrelik (700 mil) sınırın belirtilmeyen bir bölümüne çok sayıda roketatar konuşlandırıldığını duyurdu.

Belarus’un otoriter Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya ile yakın bağları var ve Moskova’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmek için ülkesinin topraklarını kullanmasına izin verdi.

Belarus’un açıklaması, ülkenin sınır ajansının, istihbarat toplamak için sınırı geçen Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etmesinin ardından geldi.



Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Hipokrat öneriyor: Vanilya özütü böcek kovucu olarak kullanılır mı?