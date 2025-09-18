Rusya ile Çin arasında vizesiz seyahat dönemi başladı

Rusya ve Çin arasında uzun süredir üzerinde çalışılan karşılıklı vizesiz seyahat anlaşması, 15 Eylül itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte iki ülkenin vatandaşları artık turistik ve ticari amaçlı seyahatlerinde vize başvurusunda bulunmak zorunda kalmayacak. Bu tarihi adım, yalnızca diplomatik ilişkilerin değil, aynı zamanda turizm ve ticaretin de güçlenmesine yönelik stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

30 güne kadar vizesiz konaklama imkânı

Yeni uygulama sayesinde Rus vatandaşları Çin’e vizesiz olarak giriş yapabilecek ve ülkede 30 güne kadar kalabilecek. Aynı hak Çin vatandaşları için de geçerli olacak. Uygulama 14 Eylül 2026’ya kadar “pilot” olarak devam edecek ve başarılı olması durumunda kalıcı hale getirilmesi gündeme alınacak.

Bazı seyahat türleri kapsam dışında

Vizesiz seyahat hakkı yalnızca turistik ve ticari ziyaretleri kapsıyor. Çalışma, eğitim ve gazetecilik faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Ayrıca Çin yasalarına göre, otelde konaklamayan yabancı ziyaretçilerin bulundukları bölgede yerel polis karakoluna 24 saat içinde kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

