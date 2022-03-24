Rusya Google News’i de Engelledi

Çok sayıda sosyal medya uygulaması ve ağdan sonra, Rusya şimdi de Google Haberler’i engelledi. Platformda, “Ukrayna’daki özel askeri operasyonun gidişatı hakkında kamuoyunu ilgilendiren yanıltıcı bilgiler” içeren materyaller yayınlandığı iddia edildi.

Interfax haber ajansına göre açıklama Rus medya denetleme otoritesi Roskomnadzor tarafından Moskova’da duyuruldu.

Facebook ve Instagram yasaklandı

Rusya’da bir mahkeme zaten engellenen iki sosyal medya platformu Facebook ve Instagram’ı “aşırılıkçı” olduğu iddiasıyla yasaklamıştı. Kararın arkasında Facebook ve Instagram’ın sahibi ABD’li Meta şirketinin Ukrayna’daki Rus birliklerine yönelik şiddet çağrılarına izin verme kararı yatıyor.

Rusya’da Ukrayna’ya karşı savaşa “askeri operasyon” deniyor. Ülkede Rus ordusu hakkında iddia edilen yanlış haberleri yayanlara hapis cezası da getirilmişti.

Rusya onlarca medya portalını engelliyor

Geçen hafta, Rus medya gözlemcisi Roskomnadzor, 30’dan fazla Rus ve uluslararası medya web sitesini engelledi. Bunlar arasında “Bellingcat” araştırma sitesi, iki Rusça İsrail haber sitesi ve “Permdaily.ru” gibi bölgesel portallar yer alıyor.

2016’dan beri sadece internet üzerinden yayınlanan Rus gazetesi “Novyje Isvestia” da engellendi. İngiltere’nin BBC’si de yasakların kurbanı oldu. Birkaç Ukrayna medyasına ve ayrıca Rusça haberler de sunan bir Estonya portalına artık Rus IP adreslerinden ulaşılamıyor.