Rusya Harekat Başlattı! Halk Kiev’den Kaçıyor

Vladimir Putin, yaptığı konuşmada “Rusya’nın NATO’nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız” dedi.

Rusya, ülkenin güneybatısındaki 12 havaalanının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki havalimanında silah sesleri duyuldu. Kiev havaalanı tahliye ediliyor.

Bu arada Ukrayna halkı Kiev’i terk etmeye başladı. Kiev’den çıkan ana yollarda büyük yoğunluk yaşanıyor.

Kiev’deki Reuters muhabiri kentte top ateşi sesine benzer sesler duyulduğunu ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarını paylaşan Ukrainska Pravda isimli medya kuruluşu, Kiev ve Harkov’daki Ukrayna askeri üslerine füze ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Reuters’a konuşan bölge sakinleri ise Kiev’de Rusya’nın açıklamalarının ardından çok sayıda patlama meydana geldiğini aktardı. Kiev’de hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, “Yüksek hassasiyetli silahlar Ukrayna ordusunu etkisiz hale getiriyor” açıklaması yaptı. Açıklamada, askeri altyapı, hava savunma tesisleri ve askeri havaalanlarının hedef alındığı belirtildi.