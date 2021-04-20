Rusya hava sahasını kapattı. ABD savaş gemileri yola çıktı

Son dakika haberine göre Karadeniz’de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Rusya’nın hava sahasını kapattığı, Amerika’nın ise İstanbul Boğazı’na doğru harekete geçtiği belirtildi.

Milliyet’te yer alan habere göre ABD ve Avrupa Birliği’nden arka arkaya açıklamalar geldi, uydudan görünen asker sayısı bir kez daha doğrulandı. Kırım’a onlarca savaş gemisi konuşlandıran Rusya, bu kez 50 savaş uçağı indirip hava sahasını kapattı. Amerikan savaş gemileri İstanbul Boğazı’na doğru harekete geçerken, devlet kontrolündeki Rus medyası bütün dengeleri alt üst edecek bir haber yayınladı.

FARKLI NOKTALARDA TOP ATIŞLARI

Rusya-Ukrayna sınırında son 24 saat içerisinde patlama sesleri duyuldu, ateşkesin ihlal edildiği sıcak bölgede farklı noktalarda top atışları yapıldı, tanksavar ve uçaksavar sistemleri ateşlendi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın 2014’ten büyük olduğunu resmen açıkladı. Sözcü John Kirby, “2014’ten kesinlikle büyük” dedi ancak bir rakam vermedi.

“ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK KONUŞLANDIRMA”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Pazartesi akşamı “Bu, Ukrayna sınırlarında şimdiye kadarki en yüksek Rus askeri konuşlandırması” ifadesini kullandı.

AB yöneticisi Borrell 150 bin Rus askerinin sınıra yığıldığını söyledi ancak bu rakam Salı sabahı düzeltildi, AB Rusya ordusunun Ukrayna sınırı ve el konulan Kırım’a 100 bini aşkın asker yerleştirdiğini açıkladı.

JETLER KALKIŞ YAPACAK İDDİA

Rus ordu televizyonu Zvezda, Su-25 uçak filosunun Stavropol’dan Kırım’a sevk edildiğini resmen duyurdu. Habere göre, söz konusu devasa transfer hava kuvvetlerinin tatbikatının bir parçası.

Ashuluk’tan da Kırım’a savaş uçakları gönderildiğini belirten Zvezda, Vladimir Putin’in 2014’te el koyduğu yarımadadaki Su-27, Su-24, Su-34 ve Su-25 jetlerinin kalkış yapacağını bildirdi.

ALÇAKTAN UÇAKACAKLAR DİYE HABER YAPTILAR

Sayıları 50’yi bulan Rus savaş uçakları Karadeniz yüzeyindeki hedeflere füzeler ateşleyecek, resmi televizyon Zvezda jetlerin aşırı derecede alçaktan uçacağını izleyicilerine aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın bir internet sitesi, ordunun çevresinde 20’den fazla savaş gemisi bulunan Kırım’a tüm girişleri durdurduğunu ve hava sahasını da tatbikat gerekçesiyle kapattığını yazdı.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ HAREKETE GEÇTİ İDDİASI

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesinden sonra Karadeniz’e geçişleri askıya alınan Amerikan savaş gemileri, Ege Denizi’nden Marmara’ya doğru seyrediyor.

Girit Adası’ndaki Suda Üssü’nden hareket eden USS Donald Cook ve USS Roosevelt gemilerinin Karadeniz’e yöneldiğini bildiren Rus medyası, nihai rotanın Kırım Yarımadası olduğunu kaydediyor.

SPUTNİK’TE DİKKAT ÇEKEN HABER

Rus resmi yayın organı Sputnik ise, Mayıs ayında Karadeniz’e geçecek İngiliz savaş gemilerinin Moskova’nın gözünü korkutmak istediğini yazdı. Sputnik’e konuşan bir yetkili, Rusya’nın Karadeniz dışındaki güçlerin Montrö Sözleşmesi’ni uygulamasını beklediğini söyledi.