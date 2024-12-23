Rusya ile gaz anlaşmazlığı: Slovakya alternatif enerji arayışında

Slovakya, Ukrayna üzerinden geçen Rus gazına olan bağımlılığını sürdürmek ve 2025 yılı sonrasında enerji güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Kremlin’de bir araya geldi. Bu görüşme, bir Avrupa Birliği liderinin Moskova’ya yaptığı nadir ziyaretlerden biri olarak dikkat çekti. Görüşmede, Slovakya’nın enerji tedariki ve Ukrayna ile olan gaz transit anlaşması ele alındı.

Beş yıllık mevcut anlaşma, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz akışını sağlıyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yıl sonunda sona erecek sözleşmeyi uzatmayı reddetti. Fico, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Rusya, Slovakya ve Batı’ya gaz tedarik etmeye hazır olduğunu teyit etti. Ancak bu, Ukrayna’nın mevcut tutumuyla 1 Ocak 2025’ten sonra mümkün görünmüyor,” dedi.

Slovakya, bu belirsizlikle başa çıkmak için alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay Azerbaycan ile kısa vadeli bir doğalgaz pilot sözleşmesi imzalayan Slovakya, ayrıca ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal etmek için Polonya üzerinden bir boru hattı kullanma anlaşması yaptı. Ülke, Almanya gibi potansiyel tedarikçilerden gaz alabilmek için Avusturya, Macaristan ve Çekya ağlarına erişim sağlama imkanına da sahip.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik derinleşiyor

Rusya, doğalgaz tedarikine devam etmek istediğini açıklarken, doğu Ukrayna’da askeri ilerlemesini sürdürüyor. Moskova, son olarak Kharkiv bölgesindeki Lozova ve Donetsk bölgesindeki Krasnoye köylerini ele geçirdi. Donetsk’teki stratejik Kurakhove bölgesi, Rusya’nın kontrolüne geçmek üzere.

NATO ve Ukrayna ilişkisi

Bu süreçte Ukrayna, NATO üyeliğini güvenlik garantisi olarak görmeye devam ediyor. Zelenskiy, ülkenin NATO’ya katılımının “ulaşılabilir” bir hedef olduğunu belirterek, uluslararası müttefiklerini ikna etmek için mücadele edeceklerini ifade etti.

Enerji ve savaş ikilemi

Kış mevsiminin etkisiyle enerji kaynaklarına yönelik saldırılar da artıyor. Ukrayna, Rus enerji altyapısını hedef alan drone saldırıları düzenlerken, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji şebekelerine yönelik saldırıları bölgeyi karanlıkta bırakma tehdidini artırıyor. Bu enerji krizinin, savaşın üçüncü yılına girerken bölge üzerindeki etkisinin derinleşeceği öngörülüyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen yıllık basın toplantısında, Suriye’nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad’la Moskova’ya geldiğinden bu yana görüşmediğini ancak gerekirse görüşebileceğini söyledi.