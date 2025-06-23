Rusya’dan gece yarısı Kyiv’e hava saldırısı

Ukrayna’nın başkenti Kyiv, gece yarısı düzenlenen ağır Rus hava saldırılarının ardından büyük yıkım yaşadı. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, füzelerin ve insansız hava araçlarının başkentin yerleşim alanlarını, hastaneleri ve spor altyapısını hedef aldığını duyurdu. Şehrin Şevçenkivskyi bölgesinde bir apartmanın tüm bir bölümü yerle bir oldu. En az 4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda onlarca kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri halen enkaz altında mahsur kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor.

Rusya yerleşim alanlarını ve metroyu hedef aldı

İçişleri Bakanı Klymenko, saldırılarda özellikle yoğun nüfuslu bölgelerin hedef alındığını belirtti. Şevçenkivskyi bölgesinde yer alan çok katlı bir binanın bir kısmı çökerken, Kyiv metrosuna ait bir istasyon girişinin de ağır hasar gördüğü açıklandı. Yerel yetkililer, saldırılar sırasında çok sayıda kişinin metro istasyonlarında sığınarak geceyi geçirdiğini aktardı.

Enkaz altında kalanlar var

Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS), saldırılarda en az 13 kişinin yaralandığını, yaralılar arasında iki çocuğun ve bir hamile kadının da bulunduğunu bildirdi. Servis tarafından paylaşılan görüntülerde, ağır hasar görmüş binalardan çıkarılan ve şok içinde olan siviller dikkat çekti. Yangın çıkan yapılarda söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Kyiv bölgesinde can kayıpları arttı

Kyiv bölgesi valisi Mykola Kalashnyk, başkentin dışında da saldırıların sürdüğünü, bir kadının yaşamını yitirdiğini ve iki kişinin yaralandığını açıkladı. Kent genelinde çok sayıda yangın ihbarı alındığı, altyapı tesislerinin zarar gördüğü bildirildi.

Moskova sessizliğini koruyor

Saldırıya ilişkin Rusya’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Kremlin son haftalarda Kyiv ve diğer Ukrayna kentlerine yönelik hava saldırılarını artırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2022 Şubat’ında başlattığı tam ölçekli işgal, özellikle sivil yerleşimlere yönelik saldırılarla uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor.

