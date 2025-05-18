Rusya 273 drone ile Ukrayna vurdu

Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında üç yıl aradan sonra ilk doğrudan temas geçtiğimiz cuma günü İstanbul’da gerçekleşmişti. Ancak görüşmelerin ateşkesle sonuçlanmamasının ardından Moskova, pazar sabahı Ukrayna’ya yönelik şimdiye kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını başlattı.

Ukrayna’da bir kez daha kan döküldü

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıda 273 adet Shahed tipi kamikaze drone ile çeşitli “imitasyon drone”ların kullanıldığını duyurdu. Bunların 88’i düşürülürken, 128’inin hedefine ulaşmadan etkisiz hale geldiği bildirildi.

Bir kadın öldü, üç kişi yaralandı

Başkent Kiev bölgesinde bir kadının yaşamını yitirdiği, en az üç kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu belirtildi. Saldırılar sonrası bölgede panik yaşanırken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko saldırıyı “rekor düzeyde” olarak tanımladı.

“Rusya’nın hedefi açık: Sivilleri öldürmeye devam etmek” diyen Svyrydenko, saldırıların barış çabalarına rağmen devam ettiğini vurguladı.

Putin: Hedefimiz krizin nedenlerini ortadan kaldırmak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırılar sonrası ilk kez konuşarak Moskova’nın amacının “krizi başlatan nedenleri ortadan kaldırmak, kalıcı barış koşullarını oluşturmak ve Rusya’nın güvenliğini garanti altına almak” olduğunu söyledi.

Putin, Rus ordusunun Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini elinde bulundurduğunu ve hedeflerine ulaşmak için gerekli güce sahip olduklarını ifade etti.

İstanbul’daki görüşmelerde ilk adım: Esir takası

Cuma günü Türkiye’de gerçekleşen görüşmelerde her iki taraf, 1.000 mahkumun karşılıklı olarak takas edilmesi konusunda anlaştı. Ukrayna Savunma Bakanı ve baş müzakerecisi Rustem Umerov, bir sonraki adımın Putin ve Zelenski arasında bir görüşme olması gerektiğini söyledi.

Kremlin ise mahkum takasının tamamlanması ve tarafların ateşkes vizyonlarını sunmaları halinde yeni bir müzakere turunun mümkün olabileceğini açıkladı.

Trump’tan telefon diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yılki seçim kampanyasında savaşın birkaç gün içinde sona erdirilebileceğini öne sürmüştü. Trump, pazartesi günü Putin ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Kiev: İstanbul bir oyun sahnesi, Putin savaş istiyor