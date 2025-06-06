Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı: 4 ölü

Ukrayna’nın başkenti Kiev, savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından biriyle sarsıldı. Gece saatlerinde insansız hava araçları ve balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırılar, sivillerin hayatını hedef aldı. Kentin çeşitli bölgelerinde yangınlar çıktı, binalar ve altyapı zarar gördü.

Kiev’de sivil hedefler vuruldu

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kiev’e düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivilin yaşadığı bölgelerin hedef alındığı belirtildi. Bir apartman binasında çıkan yangın sonrası kurtarma ekipleri sabaha kadar çalıştı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını, bunlardan 16’sının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Ukrayna’dan Rus hava üslerine misilleme

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki hava üslerine “önleyici saldırılar” düzenlediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Düşmanın büyük çaplı saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettik. Bu nedenle stratejik hava üslerine ve yakıt depolarına yönelik nokta atışı saldırılar gerçekleştirdik” denildi.

Ternopil ve Lutsk’ta da can kaybı ve hasar var

Saldırılar sadece başkentle sınırlı kalmadı. Batıdaki Ternopil bölgesinde çok sayıda patlama meydana geldi. Bölge Valisi Vyaçeslav Negoda, saldırıların ardından yangınların çıktığını ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Lutsk kentinde ise 5 kişinin yaralandığı, bazı kamu binaları, okullar ve evlerin hasar gördüğü bildirildi.

Rusya: İntikam alacağız

Saldırıların ardından gözler Kremlin’e çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik saldırılarına misilleme yapılacağını belirttiği kaydedildi. Putin’in doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile müzakereyi reddettiği, bunun yerine “Ukrayna’nın Rusya’nın ilhak ettiğini iddia ettiği dört bölgeden tamamen çekilmesini” şart koştuğu bildirildi.

Putin: Ateşkes yok, şartlarımız belli

Moskova yönetimi, Ukrayna’nın geçtiğimiz hafta Rus hava üslerine düzenlediği insansız hava aracı saldırılarının ardından ateşkes görüşmelerine kapıyı kapattı. Putin, Ukrayna’nın geri adım atmadığı sürece masaya oturmayacaklarını belirtti. Zelenski ise bu talepleri “kabul edilemez bir ültimatom” olarak değerlendirdi.