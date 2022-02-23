Rusya’dan Küba’ya Büyük Jest! 2027’ye Kadar…

Parlamentonun alt kanadından yapılan açıklamada, Rusya’nın Küba’nın bazı borç ödemelerini 2027’ye kadar ertelemeyi kabul ettiği bildirildi.

Duma’dan yapılan bir açıklamaya göre anlaşma Rusya tarafından 2006 ve 2019 yılları arasında Küba’ya sağlanan 2,3 milyar dolar değerindeki krediler, elektrik üretimi, metaller ve ulaşım altyapısına yapılan yatırımların garanti altına alınmasına yardımcı oldu.

Küba, geçen hafta Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov’un ziyaretinin ardından Batılı güçlerle Ukrayna üzerindeki hesaplaşmasında Rusya’ya desteğini dile getirdi ve uzun zamandır rakibi olan ABD ve müttefiklerini Moskova’yı “propaganda savaşı”yla hedef almakla suçladı.

Rusya’nın kredi şartlarını yumuşatma kararı, Küba’nın gıda ve ilaçta ciddi sıkıntılar yaşadığı döneme denk geliyor. Ülkedeki ekonomik kriz, Fidel Castro’nun 1959 devriminden bu yana en büyük protestoların yaşanmasına sebep olmuştu.

1959 devriminden bu yana Rusya ve Küba uzun bir ekonomik ve askeri işbirliği geçmişine sahipti, ancak son yıllarda bu bağlar zayıflamıştı. Ancak Rusya, adaya insani yardım göndermeye ve kredi sağlamaya devam etti.

Son on yılda Küba, Çin, Almanya ve Meksika’nın yanı sıra Japon ticari borç sahipleriyle olan borçlarını da yeniden yapılandırdı.

Duma başkanı Vyacheslav Volodin’in 23 ve 24 Şubat’ta Küba ve Nikaragua’yı ziyaret etmesi bekleniyor.