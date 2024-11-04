Rusya’dan Kuzey Kore’ye tam destek

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un gerçekleştirdiği stratejik diyalog toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, Rusya’nın, ABD ve müttefiklerinin saldırgan politikalarını caydırmak, bölgesel barış ve istikrarı sağlamak amacıyla Kuzey Kore tarafından alınan tedbirlere tam destek verdiği kaydedildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 1 Kasım’da Moskova’da gerçekleştirdiği stratejik diyalog toplantısına ilişkin Pyongyang’dan açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basını tarafından yayınlanan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin Haziran’da yapılan tarihi Kuzey Kore-Rusya zirvesinde imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın çerçevesine uygun olarak stratejik düzeyde güçlendiği vurgulandı.

Taraflar hemfikir

Gerçekleştirilen stratejik diyalog toplantısında zirvede varılan anlaşmaların uygulanmasına vurgu yapıldığı belirtilirken, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik derinlemesine görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. “Her iki taraf da köklü Kuzey Kor -Rusya dostluk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın hükümlerini doğru bir şekilde uygulama konusundaki kararlılığını yineledi” denilen açıklamada, “Önemli uluslararası meseleler hakkındaki görüş alışverişi, iki tarafın mevcut uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerinde hemfikir olduklarını ortaya koydu” denildi.

Mutabık kalındı

Rusya’nın, ABD ve müttefiklerinin saldırgan politikalarını caydırmak ve bölgesel barış ve istikrarı sağlamak amacıyla Kuzey Kore yönetimi tarafından alınan tedbirlere “tam destek verdiği” aktarılan açıklamada, “Stratejik diyalog toplantısı, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa uygun olarak ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamıştır” ifadelerine yer verildi. Choe ve Lavron’un bakanlar düzeyinde olanlar da dahil olmak üzere daha fazla diyalog toplantısı gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Kim ve Putin ortaklık anlaşması imzalamıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang’da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Birçok alanda karşılıklı iş birliğini öngören anlaşmanın taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini açıklayan Putin, “Rusya imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

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