Sakız Adası’nda orman yangını sürüyor

Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki en büyük adalarından Sakız Adası’nda başlayan orman yangınları, üçüncü gününde de şiddetini koruyor. Beş farklı noktada aynı anda çıkan yangınlara müdahaleler sürerken, bazı köylerde tahliyeler gerçekleştirildi. Adada olağanüstü hal ilan edildi.

Sakız Adası’nda yangınlara yoğun müdahale

Pazar günü başlayan yangınlara 11 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 85 araç ve 444 itfaiyeciyle müdahale ediliyor. Adadaki yangınların çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatılırken, inceleme yapmak üzere bölgeye uzman ekip gönderildi.

Sakız Adası’nın önemi

Yunanistan’ın en büyük beşinci adası olan Sakız, adını verdiği ve UNESCO tarafından koruma altına alınan sakız ağacı üretimiyle tanınıyor. Yangınların bu kültürel mirasa zarar verip vermediği henüz bilinmiyor.

Yangın sezonuna rekor hazırlık

Yunanistan, sıcak ve kurak geçen yaz aylarında sık sık orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyor. Küresel ısınmanın etkisiyle yangınların daha yıkıcı hale geldiğini belirten yetkililer, bu yıl rekor sayıda — toplam 18 bin — itfaiyeciyi göreve almıştı.

