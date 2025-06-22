Şam’da kiliseye canlı bomba saldırısı

Suriye’nin başkenti Şam, yıllar sonra yeniden bir canlı bomba saldırısıyla sarsıldı. Şehrin doğusundaki Duveyla Mahallesi’nde bulunan Mar İlyas Kilisesi’nde pazar ayini sırasında düzenlenen intihar saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganın üzerindeki yeleği patlatmadan önce kiliseye el bombası attığını ve ateş açtığını aktardı. Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırganın terör örgütü IŞİD mensubu olduğunu duyurdu.

Şam’da ayin sırasında saldırdı

Patlama, öğle saatlerinde pazar ayini sırasında kilisenin içerisi cemaatle doluyken meydana geldi. Suriye resmi ajansı SANA’nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, ilk belirlemelere göre 13 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Ancak daha sonra bu sayı güvenlik kaynakları tarafından 15 olarak güncellendi. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“Ateş açtı, sonra üzerini patlattı”

Saldırıya tanık olan Rawad isimli bir görgü tanığı, saldırganın iki kişiyle birlikte olay yerine geldiğini, onların kaçtığını, saldırganın ise önce dışarıdan kiliseye ateş açtığını ve ardından içeri girerek kendini patlattığını anlattı. Mar İlyas Kilisesi’nin papazı Meletius Shahati ise ikinci bir saldırganın da kilise kapısında ateş açtığını belirtti.

Kilisede ağır hasar oluştu

Büyük bir panik ve yıkımın yaşandığı kilisede, patlamanın ardından ortaya çıkan görüntülerde bankların parçalandığı, zeminlerin kanla kaplandığı ve duvarlarda ciddi tahribat meydana geldiği görüldü. Suriye’nin sivil savunma ekipleri tarafından paylaşılan canlı yayın, saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Hükümetten “terör saldırısı” açıklaması

Suriye Bilgi Bakanı Hamza Mustafa, saldırıyı kınayarak bunun “sivil değerlere karşı işlenmiş korkakça bir suç” olduğunu söyledi. Açıklamasında, “Bu tür saldırılar bizi eşit vatandaşlık ilkesinden vazgeçirmeyecek. Devlet, toplumu tehdit eden her türlü suça karşı mücadele etmeye devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

İlk canlı bomba saldırısı, yeni yönetim dönemine denk geldi

Bu saldırı, Şam’da Aralık ayında görevden alınan Beşar Esad’ın ardından yeni lider Ahmed el-Şaraa döneminde yaşanan ilk büyük çaplı intihar saldırısı olarak kayıtlara geçti. Güvenlik uzmanları, saldırının Şam yönetiminin Hristiyan azınlıkları yanına çekme çabalarının hedef alındığı görüşünde.

