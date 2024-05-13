Vladimir Putin, Sergei Shoigu’yu Savunma Bakanlığı’ndan aldı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzun süredir müttefiki olan Sergei Shoigu’yu savunma bakanlığından aldığını duyurdu.

68 yaşındaki bakanın görevi 2012’den beri sürüyordu. Savunma Bakanlığına çok az askeri deneyimi olan bir ekonomist olan Başbakan Yardımcısı Andrei Belousov getirilecek.

Shoigu, Rusya Güvenlik Konseyi’nin sekreteri olarak atanacak. Kremlin, savunma bakanlığının “yenilikçi” kalması gerektiğini söyledi.

Rusya’da değişiklik çok sık olmuyor, dolayısıyla bu, Rus siyasetinin zirvesinde büyük bir an.

Vladimir Putin’den Sergei Shoigu kararı

Ancak Vladimir Putin sonuçta kararları verecek kişi olmaya devam ediyor. Ukrayna’da savaşı başlatmak onun kararıydı ve tüm büyük kararlar onun tarafından alınıyor.

Belousov’un savunma bakanı olarak atanması, önceki deneyimleri göz önüne alındığında pek çok kişi için sürpriz olacak.

Ancak analistler, Başkan Putin’in Rus ekonomisini savaş çabalarına daha yakın hale getirmeye çalıştığını öne sürüyor.

Savunma Bakanlığı’na bir ekonomisti atama kararı, Kremlin’in değişen önceliklerini, Rus yetkililerin Ukrayna’daki savaşa akıttığı büyük miktarda parayı ve Rusya’nın silahlı kuvvetlerdeki verimliliği artırma ihtiyacını yansıtıyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, önerilen bir sivilin atanmasının savunma bakanının rolünün “yenilik” gerektirdiğini gösterdiğini söyledi.

Rusya’nın, GSYİH’nın büyük bir kısmının askeri harcamalara ayrıldığı 1980’lerin ortalarında Sovyetler Birliği’ne daha çok benzemeye başladığını söyledi.

Sonuç olarak, askeri harcamaların Rusya’nın genel ekonomisine daha iyi entegre edilmesini sağlamak gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Yeniliklere daha açık olan, savaş alanında galip gelendir” dedi.

Sergei Shoigu hakkında söylentiler vardı

Son aylarda Shoigu’nun pozisyonunun zayıfladığı ve işini kaybedebileceğine dair söylentiler dolaşıyordu.

Nisan ayında, yardımcılarından biri olan Timur İvanov, bu kadar üst düzey bir yetkiliye karşı nadir görülen bir hareketle yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Ve Rusya’nın Ukrayna’daki harekâtı en fazla birkaç hafta sürecekti. Bunun yerine, şu anda üçüncü yılında ve askeri aksaklıklar ve büyük insan ve malzeme kayıpları ile boğuşuyor.

Her ne kadar Shoigu, Güvenlik Konseyi sekreteri olarak güçlü rolünü sürdürecek olsa da, bu hamle onun için bir rütbe düşme gibi görünüyor.

Konseyin şu anki başkanı Nikolai Patrushev’e ne olacağı henüz belli değil.

Subayların tepkisini çekti

Askeri geçmişi olmamasına rağmen savunma portföyü kendisine verildi ve bu durum üst düzey rütbeli subayların bazılarını kızdırdı.

Mesleği inşaat mühendisi olan Shoigu, 1990’larda acil durumlar ve afet yardımı bakanlığının başkanı olarak öne çıktı.

2023’te Shoigu, Rusya’nın savaşı yürütme biçimi konusunda Wagner paralı asker şefi Yevgeny Prigozhin ile kamuoyu önünde bir kavgaya girdi.

Moskova’ya karşı kısa süreli bir isyana öncülük eden Prigozhin, viral hale gelen sesli mesajlarında Bay Shoigu’yu “pislik” ve “yaşlı palyaço” olmakla suçladı.

Paralı asker şefi, Ağustos 2023’te St Petersburg’dan Moskova’ya uçarken bir uçak kazasında öldü. Kremlin suçun bu olduğunu reddetti.

Bağımsız Rus internet sitesi The Bell’in aktardığı isimsiz hükümet yetkililerine göre, Belousov “Rusya’nın düşmanlar tarafından kuşatıldığına inanan, devletin katı bir savunucusu” olarak görülüyor.

Başkan Putin gibi o da Rus Ortodoks Kilisesi’ne yakın. Gençliğinde karate ve Rus dövüş sporu sambo ile uğraşan Başkan Putin gibi kendisinin de bir dövüş sanatları tutkunu olduğu söyleniyor.

Başbakan yardımcısı olmadan önce birkaç yıl boyunca Bay Putin’in yardımcısı olarak çalıştı ve bildirildiğine göre cumhurbaşkanının ekonomik çevresi içinde 2014’te Kırım’ın ilhakını destekleyen tek kişiydi.

Sergei Shoigu kimdir?

Sergei Shoigu tanınmış bir Rus politikacı ve subaydır. Rusya hükümetinde, özellikle savunma ve acil durum yönetimi alanlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

21 Mayıs 1955’te doğan Shoigu, kariyerine Sovyet Ordusu’nda başladı ve sonunda rütbeleri yükselerek general oldu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından siyasete atıldı ve 1991-2012 yılları arasında Acil Durumlar Bakanı olarak görev yaptı. Görev yaptığı süre boyunca çok sayıda acil durum ve doğal afetle ilgilenmesiyle tanındı.

Shoigu, 2012 yılında Anatoliy Serdyukov’un yerine Rusya Federasyonu Savunma Bakanı olarak atandı. Savunma Bakanı olarak Rus ordusunda önemli reformların uygulanmasında, teçhizatının ve yapısının modernleştirilmesinde etkili oldu.

Shoigu, Başkan Vladimir Putin’le olan yakın bağlarıyla tanınıyor ve genellikle Rus siyaseti ve askeri meselelerinde en etkili figürlerden biri olarak kabul ediliyor. Liderlik tarzı ve Rusya’nın savunma stratejisini şekillendirmedeki rolü, onu hem yurt içinde hem de uluslararası alanda önemli bir figür haline getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rus yetkililer, Belgorod kentine Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırı sonucu 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

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