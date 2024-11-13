Sicilya’da “Kırmızı Kod” alarmı: Şiddetli yağışlar sel ve taşkın getirdi

İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası, 11 Kasım 2024’ten bu yana devam eden şiddetli yağışların etkisi altında. Özellikle adanın doğusundaki Katanya kenti ve çevresinde yoğunlaşan yağışlar, sel ve taşkınlara yol açarak bölge halkının yaşamını zorlaştırdı.

Giarre, Acireale ve Linguaglossa gibi beldelerde meydana gelen sel olaylarında, bazı araçların sel sularıyla denize sürüklendiği ve ciddi maddi hasarların oluştuğu bildirildi. Cadde ve yolların nehre dönüştüğü bölgelerde, itfaiye ekipleri zor durumda kalan birçok kişiyi kurtarmak için operasyonlar düzenledi.

İkalya’yı sel vurdu

İtalya Sivil Savunma Birimi, Sicilya’nın doğu kıyılarını etkisi altına alan bu şiddetli yağışlar nedeniyle “kırmızı” alarm vererek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle Giarre bölgesine son 6 saatte 400 milimetre yağış düştüğü belirtildi.

Katanya Belediye Başkanı Enrico Tarantino, aşırı yağışlar nedeniyle kentteki okulları tatil ettiğini duyurdu. Benzer şekilde Siracusa kentinde de olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların kapatıldığı açıklandı.

Bu arada, Katanya yakınlarındaki aktif yanardağ Etna’ya da sezonun ilk kar yağışının düştüğü bildirildi. Yetkililer, bölgedeki hava koşullarının yakından takip edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.



İtalya‘nın Ligurya bölgesindeki seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ ittifakın adayı Marco Bucci kazandı. Bu zafer, Meloni hükümeti için kritik bir teyit olarak değerlendirilirken, sol ittifak yeni bir yenilgiyle karşı karşıya kaldı.

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