Sırbistan’da hükümet karşıtı protestolar büyüyor

Sırbistan‘ın başkenti Belgrad polisi, geçen hafta yapılan genel seçimlerde yolsuzluk iddialarını protesto eden kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Belediye binasının dışındaki kalabalığın bir kısmının camları kırması ve zorla içeri girmeye çalışması üzerine müdahale ettiler.

Sırbistan’da protestocular coplandı iddiası

Muhalefet aktivistleri polisin Pazar günü aşırı güç kullandığını söylüyor.

Hükümetin, iktidar partisinin kazandığı seçimleri manipüle ettiğini söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic iddiaların “saçmalık ve yalan” olduğunu söyledi.

Yeşil-Sol Cephe eşbaşkanı Radomir Lazoviç, polis memurlarının kendisini ve çok sayıda kişiyi coplarla dövdüğünü söyledi.

Geçen haftaki ulusal ve yerel seçimlerden bu yana her akşam barışçıl protestolar yaşanıyordu ancak Pazar akşamı yaşanan protestoda şiddet olayları öne çıktı.

Sırbistan’da biber gazı kullanıldı

Protestocular, belediye binasına girmeye çalıştı. İki muhalefet lideri Srdjan Milivojeviç ve Vladimir Obradoviç binanın kapısını açmaya çalıştı. Polis, protestocuları püskürtmek için biber gazı kullandı.

Muhalefet liderleri, ajan provokatörlerin camları kırarak polis müdahalesini tetiklediğinden şüpheleniyor.

Avukat Sofija Mandiç, toplantıya katılanlara Bay Vucic’in “iktidarı barışçıl bir şekilde devretmesi” gerektiğini söyledi. Hükümetin gücü “gasp ettiğini” ekledi.

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Protestocular seçimin yenilenmesini istiyor

Protestocular, hükümetin Belgrad şehir seçimlerinde oylamayı değiştirmek için binlerce kişiyi otobüsle getirdiğini söylüyor. Seçimin yeniden yapılmasını istiyorlar.

Oylamada Bay Vucic’in Sırp İlerleme Partisi’nin parlamentoda çoğunluk elde ederek iktidara döndüğü görüldü.

Yerli ve yabancı gözlemciler “usulsüzlükler” bildirdiler. Sandık doldurma ve oy satın alma iddiaları ortaya çıktı.

Pazar akşamı ulusa acil bir konuşma yapan Bay Vucic, huzursuzluğun sorumlusu olarak dış müdahaleyi suçladı.

Bay Vucic, “Şiddete karşı savaşmaya yemin edenler gerçek haydutların kendileri olduğunu bir kez daha doğruladılar” dedi.

Muhalefet iktidar partisinin çoğunluğu reddetmesini ve Belgrad’ın kontrolünü ele geçirmeyi umuyordu. Ancak muhalefet figürleri tarafından dolandırıcılık olarak hemen kınanan resmi sonuçlar, muhalefetin her iki hedefe de ulaşamadığını gösterdi.

Açlık grevi başladı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yedi muhalif isim açlık grevine başladı. Açlık grevine katılanlar arasında yer alan cMarinika Tepic, “Vucic binlerce oy çaldı” dedi.

Seçim komisyonu Çarşamba günü yaptığı duyuruda, seçimlerin ülke çapındaki 8.000 sandıktan 30’unda yeniden yapılacağını duyurdu.

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