Sofya Belediyesi’nin donör programı sayesinde 55 bebek dünyaya geldi

Sofya Belediyesi’nin sağlık sorunları yaşayan ailelere destek amacıyla başlattığı donör programı, ailelere umut olmaya devam ediyor. 2015 yılında hayata geçirilen program kapsamında şimdiye kadar 400’e yakın çift destek aldı ve bu süreçte 55 bebek dünyaya geldi.

Geçen yıl 10 bebek doğdu

Geçen yıl program sayesinde doğan 10 bebek arasında iki çift ikiz bebek de bulunuyor. İn vitro prosedürler için belediyeden mali destek alan çiftlerden biri, dün dünyaya gelen bebekleri Mihaela’yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Anne ve baba, uzun zamandır bekledikleri bu güzel Noel hediyesi için programa katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Donör Programının Detayları

Sofya Belediyesi, “İskam bebe” ve “Mayki za donorstvo” vakıflarıyla iş birliği içinde yürüttüğü programla, donör yumurtasına ihtiyaç duyan çiftlere destek sağlıyor. Bu program, ülkede bu tür desteği sunan tek belediye programı olma özelliği taşıyor. Çiftlere verilen azami destek miktarı 3.620 leva olarak belirlenmiş durumda.

Başvurular ve gelecek planları

Şimdiye kadar programa yaklaşık 400 çift başvuruda bulunurken, yeni başvuruların da dikkate alınması bekleniyor. Sofya Belediyesi, programın başarı oranını artırmak ve daha fazla aileye destek sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu tür programlar, çocuk sahibi olmak isteyen aileler için hem duygusal hem de maddi açıdan önemli bir destek sunuyor. Sofya Belediyesi’nin bu girişimi, birçok ailenin hayatında kalıcı bir değişim yaratmaya devam ediyor.

Sofya‘da bir araya gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, enerji iş birliği ve Ukrayna’da barışın sağlanması için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

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