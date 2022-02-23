Dünya

Son Dakika: Ukrayna’da OHAL İlan Edildi

Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna olağanüstü hal ilan edildi. Yedek askerler de göreve çağırıldı. / Son Dakika...

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk11 saat önce
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Reuters, Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını açıkladı. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seferberlik ilanına ise gerek olmadığını söyledi.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk11 saat önce
0 219 Bir dakikadan az

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