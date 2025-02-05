Taliban, kadınlara yönelik yayın yapan Radyo Begum’u kapattı

Afganistan‘da Taliban yönetimi, kadın hakları ve eğitimi üzerine yayın yapan Radyo Begum’u baskın düzenleyerek kapattı ve iki çalışanını gözaltına aldı. Taliban Enformasyon Bakanlığı, radyonun “birden fazla ihlal” gerçekleştirdiğini ve yurtdışındaki bir televizyon kanalına içerik sağladığını iddia etti.

Afganistan’da radyo baskını

Radyo Begum tarafından yapılan açıklamada, Taliban güçlerinin istasyonun başkent Kabil’deki merkezine baskın yaparak bilgisayarlar, sabit diskler ve telefonlara el koyduğu bildirildi. Gözaltına alınan iki çalışanın üst düzey yönetici olmadığı belirtilirken, radyonun yetkilileri, çalışanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep etti.

Taliban yönetimi, Radyo Begum’un yayın lisansını “uygunsuz şekilde kullandığını” öne sürerek, istasyonun kapatıldığını duyurdu. Ancak radyo yönetimi, siyasi içerik yayınlamadıklarını ve sadece Afgan kadınlarına yönelik eğitim, kitap okuma programları ve psikolojik danışmanlık gibi yayınlar yaptıklarını belirtti.

Kadınlara ve medyaya yönelik baskılar artıyor

Gazetecileri Koruma Örgütü (RSF), Taliban’ın yerel medyaya yönelik baskılarının arttığını ve 2024 yılı içinde en az 12 medya kuruluşunun kapatıldığını açıkladı. RSF, Radyo Begum’a yönelik yasağın derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Kadın haklarına yönelik kısıtlamaları her geçen gün ağırlaştıran Taliban, kadınların ortaöğretim ve üniversiteye gitmesini yasaklamış, belirli mesleklerde çalışmalarını engellemişti. Kadınların televizyon programlarına katılımı büyük ölçüde sınırlandırılırken, birçok radyo istasyonu kadın seslerini yayından kaldırmak zorunda kalmıştı.

Radyo Begum, 8 Mart 2021’de, Dünya Kadınlar Günü’nde kurulmuş ve Afgan kadınlarının sesi olmayı hedeflemişti. 2024 yılında, radyonun kurucusu Hamida Aman, Paris merkezli Begum TV’yi hayata geçirerek Afgan kızlarının ve kadınlarının eğitimine destek sağlamayı amaçlayan bir uydu televizyon kanalı başlatmıştı.



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