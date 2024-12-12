Tayvan çevresinde gerginlik

Tayvan ile Çin arasındaki askeri gerilim yeniden tırmanıyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’e ait 34 askeri hava aracı ve 16 savaş gemisinin Ada çevresinde tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, askeri hareketliliğin yeni bir tatbikatın habercisi olabileceğini değerlendiriyor.

22 Savaş Uçağı Tayvan Boğazı’ndaki Orta Çizgiyi Aştı

Tayvan Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde 34 askeri hava aracının uçtuğunu, bunlardan 22’sinin Tayvan Boğazı’ndaki tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan “orta çizgi”yi aştığını bildirdi. Bu uçakların, Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Bölgesi” (ADIZ) olarak ilan ettiği bölgenin kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca, Ada çevresinde 16 savaş gemisinin tespit edildiğini ve bu askeri varlıkların Tayvan çevresindeki askeri baskının bir parçası olabileceğini ifade etti. Bu askeri hareketlilik, Çin’in Tayvan Boğazı’nda yürüttüğü rutin devriye ve tatbikatların bir devamı olarak değerlendiriliyor.

Hafta Başında da Askeri Hareketlilik Yaşanmıştı

Tayvan Savunma Bakanlığı, hafta başında da Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (ÇHKO), Tayvan Adası’nın karşı kıyısındaki Cıciang ve Fucien eyaletlerinin doğusundaki 7 hava sahası bölgesini kapattığını açıklamıştı. Bu gelişmenin hemen ardından, ÇHKO Doğu, Kuzey ve Güney Cephe Komutanlıkları’na bağlı donanma unsurlarının, sahil güvenlik gemileriyle birlikte Tayvan Boğazı ve Batı Pasifik’teki sulara giriş yaptığı tespit edilmişti.

Savunma uzmanları, bu askeri hareketliliğin Çin’in Tayvan çevresinde büyük çaplı bir askeri tatbikata hazırlandığının işareti olabileceğini ifade ediyor.

Çin’in Askeri Baskısı Artıyor

Son dönemde Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve Ada’nın anakarayla birleşmesi için gerekirse askeri güç kullanabileceğini defalarca vurguladı. Çin’in bu tutumu, bölgedeki gerilimi sürekli olarak diri tutuyor.

Tayvan ise 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor ve Pekin yönetiminin baskılarına karşı uluslararası destek arayışını sürdürüyor. Ada yönetimi, Çin’in askeri faaliyetlerini “bölgesel istikrarı bozma girişimi” olarak nitelendiriyor.

Lai Ching-te’nin Ziyaretleri Çin’i Kızdırdı

Çin’in askeri baskısındaki artış, Tayvan lideri Lai Ching-te’nin Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından geldi. Bu ziyaretler sırasında Lai’nin ABD’nin Hawaii ve Guam adalarında temaslarda bulunması, Pekin yönetiminin tepkisini çekti. Çin, bu ziyaretlerin “Tayvan’ın bağımsızlığını tanıma çabası” olarak değerlendirildiğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerle birlikte, Tayvan Boğazı’ndaki askeri hareketlilik, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Tayvan, Çin’in askeri hamlelerine karşı tedbir aldığını açıklarken, Çin ordusunun yeni bir tatbikata başlayıp başlamayacağı dikkatle takip ediliyor.

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