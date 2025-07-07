Tayvan’da tayfun felaketi: 2 ölü, yüzlerce yaralı

Tayvan, yılın en sert doğa olaylarından biriyle mücadele ediyor. Tayfun Danas, Pazar gecesi Chiayi bölgesinden karaya çıkarak batı kıyısında büyük hasara yol açtı. Pazartesi sabahı itibarıyla fırtına bölgeyi terk etse de, etkileri hâlâ sürüyor. Yüz binlerce kişi elektriksiz kalırken, sel ve fırtına nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Tayvan tarihinde bir ilk

Tayvan Merkez Meteoroloji İdaresi’ne göre, Danas’ın karaya ilk teması Chiayi bölgesinde gerçekleşti. Yetkililer, “Kayıtlara geçen ilk tayfunun bu rota üzerinden karaya vurması çok sıra dışı bir durum” dedi. Tayfunun özellikle güneybatı kıyılarında 222 km/s hıza ulaşan yıkıcı rüzgârlar estirdiği belirtildi.

Elektrik kesintileri hayatı durma noktasına getirdi

Ulusal İtfaiye Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, ülkede yaklaşık 500 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. Pazartesi sabahı itibarıyla 400 bin ev hâlâ karanlıktaydı. Elektrik kesintisi nedeniyle evinde solunum cihazı kullanan 60 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Bir diğer kurban ise aracının üzerine devrilen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaralı sayısı 491’e ulaştı

Fırtına sırasında yaralanan 491 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların büyük kısmının uçan cisimler ve devrilen ağaçlar nedeniyle hafif ve orta düzeyde yaralandığı açıklandı.

Yağış 500 mm’yi geçti, tahliyeler başladı

Tayfun, özellikle güneydeki Kaohsiung çevresine 500 mm’yi aşan yağış bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle sel riski bulunan bölgelerde, çoğu dağlık alanda olmak üzere yaklaşık 3.500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Tayvan’da uçuşlar iptal edildi

Hava ulaşımı da afetten nasibini aldı. Pazartesi günü Tayvan çıkışlı 33 uluslararası uçuş iptal edildi. Havalimanlarında uzun kuyruklar ve iptal duyuruları dikkat çekti.

Temmuz-Ekim dönemi yine sert başladı

Tayvan, her yıl Temmuz ile Ekim ayları arasında yoğun tropik fırtınalara maruz kalıyor. Ancak Danas, izlediği sıra dışı rota ve neden olduğu ağır hasarla son yılların en dikkat çeken tayfunları arasında yerini aldı.

