Teksas, Beryl Kasırgası’na hazırlanıyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre, ABD’nin Teksas eyaleti, yeniden kasırgaya dönüşen Beryl fırtınasının gelişine hazırlanıyor.

Tahminciler, fırtınanın pazartesi günü yerel saatle erken saatlerde karaya ulaştığında yıkıcı rüzgarlar, fırtına dalgaları ve 25 santimetreye (10 inç) kadar yağmur getirebileceğini söylüyor.

Eyaletin en büyük limanlarından bazıları hazırlık amacıyla kapatılırken, bölge sakinleri yaygın elektrik kesintileri konusunda uyarıldı.

Beryl , Meksika’nın Yucatán Yarımadası’nı vurarak tropikal fırtınaya dönüşmeden önce Karayipler’de en az 10 kişinin ölümüne neden oldu .

Teksaslılara, Beryl Kasırgası uyarısı yapıldı

Fırtınanın gelmesinden önce bir milyondan fazla Teksaslıya kasırga uyarısı yapıldı.

Kasırganın Galveston ve Corpus Christi şehirleri arasına ulaşması ve 2. kategori seviyesine ulaşması bekleniyor; bu da saatte 177 km hıza kadar çıkabilen rüzgarlara dayanabileceği anlamına geliyor.

Yetkililer, Karayipler’deki kadar güçlü olmasa bile Teksas’ta ve iç kesimlerde Houston şehrine kadar yaygın elektrik kesintilerine ve aksamalara yol açabileceğini söylüyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi Müdürü Michael Brennan, Beryl’in güzergahında yaşayanlara pazartesi gününe kadar güvenli bir yer bulmaları konusunda uyarıda bulundu, “Beryl’in merkezi geçtikten sonra bile tehlikeli koşullar devam edecek.”

“Teksas Körfez Kıyısı, Doğu Teksas ve ArkaTex [Arkansas-Teksas] bölgesinde ani sel riski çok yüksek.

Vali Vekili Dan Patrick, “Bu çok ciddi fırtınayı görmezden gelmeyin” çağrısında bulundu.

Corpus Christi, Houston, Galveston, Freeport ve Texas City limanlarının kapanması, ihracatın geçici olarak durması anlamına geliyor.

Tüm gemi hareketleri ve kargo operasyonları kısıtlandı.

Galveston’un kuzeyindeki Refugio İlçesi, Cumartesi günü acil servis personelinin sınırlı kapasitesini, 4 Temmuz tatil trafiğini ve 2017’deki Harvey Kasırgası’ndan sonra bölgenin zayıflayan altyapısını gerekçe göstererek zorunlu tahliye emri yayınladı.

Bu arada Nueces İlçesi, ziyaretçilerin zorunlu olarak tahliye edilmesini emretti ve yerel halkı da bölgeyi terk etmeye şiddetle teşvik etti.

Patrick, Beryl’in ardından 2.000’den fazla acil müdahale görevlisinin hazır bulundurulduğunu, bunların arasında Teksas Ulusal Muhafızları’nın da bulunduğunu duyurdu.

ABD’li hava durumu şirketi AccuWeather’a göre, Temmuz ayında Teksas’ta bu tür kasırgaların karaya ulaşması oldukça nadir görülüyor.

Beryl’in hafta sonuna doğru Mississippi de dahil olmak üzere Amerika’nın orta eyaletlerine geçmesi bekleniyor.

Beryl Kasırgası, 5.kategorisinde

Beryl Kasırgası benzeri görülmemiş bir fırtınaydı. Bir aşamada, şimdiye kadar kaydedilen en erken Beşinci Kategori kasırgası oldu.

Karayipler’de şimdiden yıkıma yol açan kasırga, St Vincent ve Grenadinler, Mayreau ve Union adaları ile özellikle Grenada’yı sert vurdu.

Fırtına, Jamaika’yı vuran en güçlü fırtınalardan biri oldu ve yüz binlerce insanı elektriksiz bıraktı.

Beryl, güney Meksika’daki Cancún ve Tulum’un turistik noktalarına yoğun yağış getirdi. Büyük bir hasar bildirilmedi ancak şiddetli rüzgarlar ağaçları devirdi ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Nedenleri karmaşık olduğundan belirli fırtınaları iklim değişikliğine bağlamak zor olsa da, Beryl Kasırgası’nın bu kadar güçlü olmasının temel nedeninin olağanüstü yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları olduğu düşünülüyor.

2024 Atlantik sezonunun ilk kasırgası olmasına rağmen ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Kuzey Atlantik’in bu yıl yedi büyük kasırga yaşayabileceği konusunda uyardı. Bu sayı, bir sezonda ortalama üç kasırga görülmesine kıyasla daha fazla.



Beryl Kasırgası, Karayiplerin ardından Meksika kıyılarını vurdu.

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