Teksas’ta çocuk kampını yutan selde ölü sayısı 82’ye çıktı

Teksas’ın Kerr County bölgesinde yaşanan sel felaketi, eyalet tarihine kara bir gün olarak geçti. 4 Temmuz gecesi Guadalupe Nehri’nin taşmasıyla başlayan afet, çocuk kamplarını hedef aldı. Yetkililer, şu ana kadar 82 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 41 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu açıkladı. Selin vurduğu bölgede halk, yerel yönetimlerin uyarı yapmamasına tepki gösteriyor.

Uyarı gelmedi, çocuk kampları kendi önlemini aldı

Presbyterian Mo-Ranch adlı kampta görevli Aroldo Barrera, nehir seviyesindeki ani yükselmeyi fark edince kamp yönetimini uyardı. Hiçbir resmi uyarı yapılmadan, kamp yetkilileri 70 çocuk ve yetişkini nehrin kıyısından uzaklaştırarak güvenli bölgeye taşıdı. Mo-Ranch’ın iletişim direktörü Lisa Winters, “Bu kararı almasaydık felaket olurdu. O çocukların hepsi yaşıyor” dedi.

Mystic Kampı’nda 10 çocuk kayıp

Aynı bölgede bulunan Camp Mystic ise bu kadar şanslı olamadı. Şu ana kadar 10 kız çocuğunun kayıp olduğu bildirildi. Kurtarma ekipleri Guadalupe Nehri boyunca yoğun arama çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, bölgedeki bazı yapıların tamamen yıkıldığını, sağlam kalan kayıkların bile ağaçlara dolanacak kadar zarar gördüğünü aktardı.

Yetkililere eleştiri: “Hiçbir uyarı yapılmadı”

Bölge halkı ve kamp yöneticileri, sel öncesinde ne yerel yönetimlerden ne de Ulusal Hava Durumu Servisi’nden (NWS) uyarı almadıklarını söylüyor. Winters, “Kendimiz takip etmeseydik 70 çocuğun hayatı tehlikedeydi. O kadar çok yağmur yağdı ki, 8 metreyi bulan bir yükseliş yaşandı. Ama kimse bizi uyarmadı” diyerek sitem etti.

Trump: Teksas’ta afet bölgesi ilan ettim

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan felaketin ardından Kerr County’yi “resmî afet bölgesi” ilan etti. Trump, kurtarma çalışmalarına destek amacıyla federal kaynakların devreye alındığını açıkladı. Ancak Trump’ın daha önce Ulusal Hava Durumu Servisi’nin bütçesini kısmış olması, uyarı sisteminin devreye girememesine neden olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

Teksas Valisi Abbott: Kayıpların tamamı bulunana kadar devam

Teksas Valisi Greg Abbott, 41 kişinin hâlâ kayıp olduğunu, sayının artabileceğini söyledi. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Abbott, “Tüm kayıpları bulana kadar durmayacağız” dedi. Afet bölgesinde 50 binden fazla kişinin etkilendiği bildirildi.

Kamplar birbirine yardım ediyor

Mo-Ranch yetkilileri, şu anda faaliyetlerini durdurmuş durumda. Winters, “Biz şanslıydık ama diğer kamplar büyük zarar gördü. Kampçılık bir kardeşliktir. Diğer kamplara yardım etmek için çalışıyoruz” diyerek duygularını paylaştı.

