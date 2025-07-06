Teksas’ta sel felaketi: 15’i çocuk 51 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketi, bölge tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Özellikle eyaletin merkezindeki Kerr County’de bilanço ağır: 43 kişi hayatını kaybetti, aralarında 12 yaş altı kız çocuklarının da bulunduğu 27 çocuk hâlâ kayıp.

Yetkililer, Guadalupe Nehri kıyısındaki Camp Mystic isimli Hristiyan yaz kampında kalan çocukların büyük bölümünün gece saatlerinde aniden yükselen su nedeniyle sel sularına kapıldığını açıkladı. Kamptan paylaşılan görüntülerde yataklar, oyuncaklar ve eşyaların çamura bulanmış halde olduğu görülüyor. Nehrin sadece bir saat içinde 8 metre yükseldiği belirtildi.

Teksas’ta olağanüstü hal ilanı

Teksas Valisi Greg Abbott, felaketin ardından kapsamlı bir afet ilanı imzalayarak eyalet genelinde kurtarma çalışmalarını hızlandırmak üzere kaynakların artırıldığını duyurdu. “Her bir vatandaşımızı bulana kadar durmayacağız,” diyen Abbott, şu ana dek 850 kişinin kurtarıldığını ancak kayıpları bulmak için zamana karşı yarış verdiklerini söyledi.

Trump’tan destek mesajı, federal yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, federal yönetimin yerel yetkililerle yakın temas içinde olduğunu ve Kriz Yönetim Birimi’nin bölgeye sahil güvenlik ekiplerini gönderdiğini açıkladı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı bölgelerde federal destek sağlanacağını bildirdi.

Hayatını kaybedenler arasında kardeşler de var

Faciada yaşamını yitirenler arasında 13 yaşındaki Blair Harber ile 11 yaşındaki kardeşi Brooke Harber da bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin bazılarının ise yalnızca 8 yaşında olduğu açıklandı. Cumartesi günü Notre Dame Katolik Kilisesi’nde kayıplar ve aileleri için özel bir ayin düzenlenecek.

“Ben olabilirdim”

Çocuğunu almak için Dallas’tan beş saatlik yol gelen Rachel Reed, “Bu kamptaki çocuklar bizim okul bölgemizden, bizim kilisemizden. O aileler şu an her ebeveynin en büyük kâbusunu yaşıyor. Elbette bu benim çocuğum da olabilirdi” dedi.

Yıkım büyük, umutlar azalsa da arama sürüyor

Sel felaketinden sağ kurtulanlar, geriye yalnızca anıların kaldığını söylüyor. Evini tamamen kaybeden Anthony isimli bir vatandaş, “Her şeyimi kaybettim. Geriye sadece bebek battaniyem ve birkaç çocukluk fotoğrafım kaldı” dedi.

Arama kurtarma ekipleri hâlâ Guadalupe Nehri boyunca çalışıyor. Ulusal Hava Servisi, bölge için hafta sonu boyunca yeni sağanak uyarıları yaptı. Yetkililer, bunun bir kurtarma süreci olduğunu, henüz arama çalışmalarının sona ermediğini vurguluyor.