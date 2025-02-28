Tempi Tren Faciası’nın yıldönümünde binler adalet için yürüdü

Atina ve birçok kentte düzenlenen kitlesel anma yürüyüşlerinde Tempi’de hayatını kaybeden 57 kişi için adalet çağrısı yapıldı. Gösteriler uluslararası çapta da destek gördü.

Yunanistan, ülke tarihinin en büyük demiryolu facialarından biri olarak kayıtlara geçen Tempi tren kazasının ikinci yıl dönümünde geniş çaplı anma törenleri ve protestolara sahne oldu. Başkent Atina’daki Sintagma Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, kazada yaşamını yitiren 57 kişi için adalet talebinde bulundu.

Tempi Tren Faciası için ülke genelin protesto gösterileri yapıldı

Atina’daki yürüyüş sabah saatlerinde başladı ve kent merkezindeki ana caddelerde devam etti. Eylem, kurban yakınlarının öncülüğünde organize edilirken, gösterilere öğrenciler, öğretmenler, sendika temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı. Protestoya katılan gençlerin fazlalığı dikkat çekerken, birçok okul ve üniversite öğrencisi, “Güvenli Ulaşım Hakkımızdır” ve “Adalet Yerini Bulsun” yazılı pankartlar taşıdı.

Başkent dışında Selanik, Patra, Larisa, Volos, Girit ve Rodos gibi birçok şehirde de benzer gösteriler düzenlendi. Larisa’da toplanan protestocular “Nefes Alamıyorum” pankartlarıyla Tempi’de hayatını kaybedenleri anarken, Selanik’te binlerce kişi tren garından başlayarak Makedonya-Trakya Bakanlığı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Özellikle demiryolu işçileri ve sendikalar, Tempi’de yaşanan trajedinin yalnızca bir kaza olmadığını, altyapı eksiklikleri ve ihmallerin faciayı kaçınılmaz hale getirdiğini belirterek, sorumluların yargılanmasını istedi. Yunanistan Demiryolu Çalışanları Sendikası temsilcileri, kazanın ardından yapılan reformların yetersiz olduğunu ve ulaşım sisteminde güvenlik önlemlerinin hâlâ eksik kaldığını dile getirdi.

Kayıp yakınları: Sorumlular hesap vermeli

Eylem sırasında en duygusal anlar, kazada yakınlarını kaybeden ailelerin konuşmaları sırasında yaşandı. Evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini kaybeden aile bireyleri, yıllardır süren hukuk mücadelesinde henüz gerçek anlamda bir adalet sağlanmadığını vurguladı. Maria Karystianou, kazada hayatını kaybeden gençlerden birinin annesi olarak yaptığı konuşmada, “İki yıldır bu acıyla yaşıyoruz, ancak adalet hâlâ yerini bulmadı. Sorumlular yargılanmalı ve benzer bir felaketin yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalı” dedi.

Konuşmalarda, kazadan sağ kurtulan ancak ağır fiziksel ve psikolojik yaralar taşıyan kişilerin yaşadığı zorluklar da dile getirildi. Birçok kişi hâlâ rehabilitasyon sürecinde olduğunu ve psikolojik destek aldığını belirtti.

Avrupa’da da anma etkinlikleri düzenlendi

Tempi faciası yalnızca Yunanistan’da değil, Avrupa’nın farklı kentlerinde de anıldı. Brüksel’de Avrupa Parlamentosu önünde düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Londra, Roma ve Berlin’de de Tempi kurbanları için mum ışığında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Avrupa’da yaşayan Yunan diasporası, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla “Tempi için Adalet” sloganını uluslararası platformlara taşımaya devam etti.

Halkın mesajı net: Güvenli ulaşım ve hesap verilebilirlik

Tempi tren kazası, Yunanistan’da güvenli ulaşım konusundaki eksiklikleri bir kez daha gündeme taşırken, halkın adalet ve reform talepleri sürüyor. Kitlesel gösterilerin ortak mesajı ise açık: Tempi’de yaşananların unutulmasına izin verilmeyecek ve sorumlular hesap verene kadar mücadele devam edecek.

