Texas’ta dehşet! Yaz kampında 23 çocuk kayboldu

ABD’nin Texas eyaletinde yaşanan şiddetli yağış ve ani sel felaketi, Hunt kasabasındaki Camp Mystic isimli yaz kampında büyük bir paniğe yol açtı. Yetkililer, kız çocuklarına özel kampta kalan en az 23 öğrencinin halen kayıp olduğunu duyurdu. Bölge genelinde ise 24 kişinin hayatını kaybettiği, onlarcasının da arandığı belirtildi.

Texas’ta sel kampı yuttu: Kabinler sürüklendi, çocuklar kaçamadı

Kerr County Şerifi Larry Leitha, cuma gecesi etkili olan yoğun yağış sonrası Guadalupe Nehri’nin taşmasıyla birlikte selin sabaha karşı kabinleri bastığını ve özellikle nehir kıyısındaki barınaklarda kalan küçük yaştaki çocukların ilk etkilenenler olduğunu açıkladı.

Camp Mystic’te kalan 13 yaşındaki Elinor Lester, üst kotta yer alan “Senior Hill” bölgesindeki büyük kızlarla birlikte olduğunu ve helikopterle kurtarıldığını anlattı. Ancak daha alçakta kalan küçük kızların barındığı kabinlerin sel sularına kapıldığını, onların panikle tepelere kaçmaya çalıştığını söyledi. “Kamp tamamen yok oldu” diyen Lester, tüm arkadaşlarının kurtarılıp kurtarılmadığını bilmediğini ifade etti.

“Diz çöküp dua edin”

Texas Eyalet Valisi Yardımcısı Dan Patrick, halktan dua etmelerini isteyerek, “Diz çökerek dua edeceğimiz bir gün yaşıyoruz. Bu kızlarımızı bulmak için çok ciddi bir mücadele veriyoruz” dedi.

Yetkililer, 237 kişinin şimdiye kadar kurtarıldığını açıkladı. Camp Mystic yönetimi ise 750 kampçının ebeveynlerine gönderdiği e-postada, “Eğer sizinle doğrudan iletişime geçilmediyse, çocuğunuz güvende” bilgisini paylaştı.

Acılı aileler okul bahçesinde umutla bekliyor

Kurtarılan çocuklar, bölgedeki bir okulda aileleriyle buluşturuluyor. Evlatlarına sarılmayı bekleyen onlarca aile, Ingram’daki okulun bahçesinde uzun saatler geçirdi. Beyaz çorapları suya batmış bir küçük kız, annesinin kucağında gözyaşlarına boğuldu.

Kamp geçmişte de sele sahne olmuştu

Camp Mystic, “ani sel bölgesi” olarak bilinen bir alanda, 1926’dan bu yana faaliyet gösteriyor. Uzmanlar, bölgenin toprak yapısı nedeniyle suyun hızla yamaçlardan nehre aktığını, bu durumun sel riskini artırdığını belirtiyor.

Guadalupe Nehri’nin sadece 45 dakika içinde 26 feet yükselerek ölçüm istasyonunu dahi su altında bıraktığı belirtiliyor.

Benzer bir facia, 1987 yılında Pot O’ Gold isimli başka bir Hristiyan kampında yaşanmış, sel sularında mahsur kalan 10 kampçı çocuk hayatını kaybetmişti.

