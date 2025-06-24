Trump’tan ateşkes sonrası dikkat çeken mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne hareketi sırasında başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran-İsrail geriliminin ardından sağlanan ateşkesi “önemli bir kazanım” olarak nitelendiren Trump, iki ülkenin de artık çatışmadan uzak durmak istediğini vurguladı. İran’da rejim değişikliği talebine ise sert çıktı: “Rejim değişiklikleri genelde kaos getirir, biz kaos istemiyoruz.”

“Netanyahu’ya dedim ki: Artık yeter”

İsrail’in bu sabah planladığı hava saldırısını son anda durdurduğunu belirten Trump, “İsrail bu sabah uçaklarını geri çevirdi, saldırı yapmadı. Bu büyük bir şey. Bundan memnunuz. Ateşkes devrede diyebilirim” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Trump, “Kendisine ‘Artık yeter, uçaklarını geri çevir’ dedim ve o da yaptı” şeklinde konuştu.

Trump: Kimse ölmedi çünkü paylaşım yaptım

Ateşkesin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımın etkili olduğunu savunan Trump, “İsrail de İran da bu işten yoruldu. Artık kimse bunu tekrar yapmak istemiyor. Paylaşımım sayesinde kimse ölmedi” dedi. Trump, iki ülkeye yeni yaptırım uygulanmasının gündemlerinde olmadığını da ekledi.

“İran artık bir ticaret ülkesi olmalı”

İran’ın nükleer silah üretmesine asla izin verilmeyeceğini yineleyen Trump, “Şu anda İranlıların aklındaki son şey nükleer silah. Uranyum zenginleştirme yapmayacaklarını biliyoruz” dedi. İran’ın geniş petrol rezervlerine dikkat çeken Trump, “Artık bir ticaret ülkesi olmalılar” diye konuştu.

“Beni saygısızlıkla suçlayan sahte haber kanalları var”

ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısının başarılı olduğunu öne süren Trump, “B-2 pilotlarımız nükleer tesisleri yok etti. Ancak CNN gibi sahte haber yapan kanallar operasyonun başarısını sorguluyor. Bunlar bana saygısızlık” ifadelerini kullandı.

“Biden döneminde İran bağlantılı hücreler sızmış olabilir”

Eski Başkan Joe Biden döneminde ABD’ye İran bağlantılı unsurların sızmış olabileceğini iddia eden Trump, “Bu durumun üstesinden geleceğiz. Bizi korkutamazlar” dedi.

“Petrol fiyatlarında büyük düşüş”

Enerji piyasasına da değinen Trump, “Dün petrol fiyatları neredeyse 10 dolar düştü. Bu düşüşü destekleyen bir paylaşım yaptım. Daha az çatışma olacak. Enerji Bakanlığımız iyi iş çıkarıyor” dedi. Trump, yeni sondajlarla fiyatların kontrol altında tutulacağını söyledi.

“Şimdi NATO toplantısına gidiyorum”

Açıklamasının sonunda Lahey’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacağını belirten Trump, “Orada başka tür sorunlarla uğraşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

