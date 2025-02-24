Trump, Dan Bongino’yu FBI Başkan Yardımcısı Olarak Atadı

ABD Başkanı Donald Trump, sağcı yorumcu ve eski Gizli Servis ajanı Dan Bongino’yu FBI Başkan Yardımcısı olarak atadı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bongino’yu “Ülkemize inanılmaz bir sevgi ve tutkuyla bağlı bir adam” olarak nitelendirdi.

Donald Trump’tan Bongino kararı

Trump yönetimi tarafından FBI Direktörü olarak atanan Kash Patel, geçen hafta Senato’da onaylanmıştı. Dan Bongino, Patel’in yardımcısı olarak FBI’da görev alacak. Trump, Bongino’nun ülkeye hizmet etmek için kendi adını taşıyan podcast programını bırakmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump, atamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Adalet, hukuk ve düzen Amerika’ya geri getirilecek ve bu çok hızlı olacak” ifadelerini kullandı.

Eski Gizli Servis Ajanı ve Muhafazakâr Yorumcu

50 yaşındaki Dan Bongino, New York Polis Departmanı’nda ve ABD Gizli Servisi’nde görev yaptı. George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde başkanlık koruma ekibinde yer aldı.

Bongino, Trump’ın başkanlık kampanyası sırasında kendisine yakınlığıyla bilinen isimlerden biri oldu. Kendi adını taşıyan “The Dan Bongino Show” isimli podcast programında muhafazakâr söylemleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Bongino’nun paylaşımları, Fox News ve CNN gibi büyük medya kuruluşlarından daha fazla etkileşim alıyor.

Dan Bongino, Tartışmalı Bir İsim

Bongino, üç kez Kongre seçimlerine katılmış ancak başarılı olamamış bir isim. Siyasi görüşleri ve sert üslubuyla bilinen Bongino, kendisini “liberalleri alt etmeye adadığını” söylemişti. Stephen King gibi ünlü isimlerle sosyal medyada sık sık tartışmalara giren Bongino’nun atanması, ABD’de büyük yankı uyandırdı.

Yeni FBI Yönetimi ve Demokratların Tepkisi

Yeni FBI Direktörü Kash Patel, Demokratların sert eleştirilerine rağmen Senato’da kıl payı onay alarak göreve başlamıştı. Patel’in Trump’ın siyasi rakiplerine karşı soruşturmalar başlatacağı iddiaları Demokratlar arasında endişeye yol açtı. Ancak Patel, siyasi intikam peşinde olmadığını ve FBI’ı “yeniden inşa etmeyi” hedeflediğini söyledi.

Bongino’nun atanması, FBI içinde büyük bir değişimin sinyali olarak yorumlanırken, Trump yönetiminin güvenlik politikalarına nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor.

