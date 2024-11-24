Donald Trump, tarım bakanlığı için Brooke Rollins’i aday gösterdi

Donald Trump, Tarım Bakanlığı için uzun yıllardır müttefiki olan Brooke Rollins’i aday gösterdiğini açıkladı. Amerika Birinci Politika Enstitüsü’nün başkanı ve Trump’ın destekçisi olan Rollins, bu göreve atanırsa Amerikan tarım sektörü ve ticaret politikaları üzerinde önemli bir rol oynayacak.

Trump, açıklamasında, “Brooke, ülkemizin belkemiği olan Amerikan çiftçilerini koruma çabalarımıza liderlik edecek” ifadelerini kullandı.

Brooke Rollins kimdir?

Trump’ın başkanlığındaki ilk dönemde Beyaz Saray’da Amerikan İnovasyon Ofisi’nin direktörü ve İç Politika Konseyi’nin geçici direktörü olarak görev yapan Rollins, Trump ile yakın çalışan bir isim olarak tanınıyor. Tarım kökenli bir ailede büyüyen Rollins, genç yaşlardan itibaren tarım topluluklarıyla iç içe oldu.

Texas A&M Üniversitesi’nden tarım geliştirme alanında lisans derecesine sahip olan Rollins, avukatlık kariyerinin ardından Trump yönetiminde önemli pozisyonlarda görev aldı.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, kabine üyelerini duyurmaya devam ediyor. Trump, deneyimli yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent’i ABD Hazine Bakanlığı için aday gösterdiğini açıkladı.

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